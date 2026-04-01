遭救護員脫褲性侵強拍裸照　泰國女星：絕不和解！

▲克莉絲汀在社群平台IG上勇敢揭發一段慘痛遭遇。（圖／翻攝自gulasatree IG）

圖文／鏡週刊

泰國演藝圈發生一起令人震驚的傷害事件，曾參與多部作品的30歲泰國女演員兼模特兒 Christine Gulasatree Michalsky（克莉絲汀），昨（3月31日）在社群平台IG上勇敢揭發一段慘痛遭遇。她控訴自己因病虛弱求助時，竟在自家公寓內遭到前來救援的男性救護人員性侵。這起利用職務之便侵害病患的惡行，隨即引發泰國社會與全球網友的高度關注與公憤。

綜合泰媒報導，3月31日凌晨2時許，克莉絲汀因服用抗組織胺藥物後產生嚴重的呼吸困難。她隨即聯絡朋友求援，並由朋友代為撥打緊急救助電話。根據克莉絲汀描述，當時1名男性救護員隨同大樓保全抵達她的住處，她雖意識尚存，但受藥效影響感到極度暈眩且四肢無力。儘管保全曾一度催促救護員儘速將她送往樓下等待救護車，但該名救護員卻以各種藉口拒絕。

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▲克莉絲汀因服用抗組織胺藥物後產生嚴重的呼吸困難。（圖／翻攝自gulasatree IG）

▲克莉絲汀悲憤表示，雖然當時她對周遭發生的一切有感知，卻因身體極度虛弱而無法反抗。（圖／翻攝自gulasatree IG）

▲克莉絲汀悲憤表示，雖然當時她對周遭發生的一切有感知，卻因身體極度虛弱而無法反抗。（圖／翻攝自gulasatree IG）

隨後，由於公寓安全門禁管制，隨行抵達的警官無法直接入內，保全被迫暫時離開現場下樓引導警官，未料這短暫的空檔竟成了犯罪的溫床。克莉絲汀控訴，在獨處期間，該名救護員竟趁她完全無法動彈與自保之際，強行掀起她的上衣並脫掉長褲實施性侵與猥褻，甚至在過程中拿出手機對其裸體拍照。克莉絲汀悲憤表示，雖然當時她對周遭發生的一切有感知，卻因身體極度虛弱而無法反抗，更擔心若強行掙扎會遭到對方進一步傷害。

▲克莉絲汀堅強地向大眾澄清，此案與她的穿著毫無關係，決心追究到底。（圖／翻攝自gulasatree IG）

當保全帶領警官返回房間時，嫌犯才匆忙幫她套上衣服並假裝正在提供急救，甚至向警方謊稱被害人已陷入昏迷。事後，克莉絲汀堅強地向大眾澄清，此案與她的穿著毫無關係，當時她穿著簡單的長褲與T恤，是嫌犯蓄意利用她的脆弱狀態行凶。克莉絲汀強調，自己已正式向警方報案，且絕對不接受任何形式的賠償、金錢補償或庭外和解，決心要追究刑事責任到底。她深信這名男子極可能是慣犯，唯有法律裁決才能防止下一個受害者出現。

▲克莉絲汀強調，自己已正式向警方報案，且絕對不接受任何形式的賠償、金錢補償或庭外和解。（圖／翻攝自gulasatree IG）

▲消息曝光後，克莉絲汀的社群貼文湧入來自世界各地的加油聲援。（圖／翻攝自gulasatree IG）

消息曝光後，克莉絲汀的社群貼文湧入來自世界各地的加油聲援，包括各國網友以英文、泰文、葡萄牙文表達對她的支持與勇氣的讚賞。更有曾遭遇類似傷害的受害者留言提供詳細的法律建議，包含如何確保筆錄完整、聲請驗傷單以及聘請律師加速刑事訴訟進程。目前，泰國警方已介入調查，各界均在關注司法是否能還給被害人應有的公道。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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