列4點酸謝宜容影片「眼淚不好擠」！李怡貞喊話律師：怎讓她出糗？

記者劉宛欣／綜合報導

勞動部勞動力發展署北分署爆發霸凌事件，北分署長謝宜容連日神隱，引發輿論撻伐，謝宜容今日在YouTube上傳道歉影片，向輕生員工家屬道歉，表示「我沒有保護好你們的孩子」。對此，知名律師李怡貞22日在臉書發表看法，直言「這影片如果讓律師看過還發出來，就真的好笑了」。

▲李怡貞批謝宜容是鱷魚的眼淚。（圖／翻攝李怡貞臉書、ETtoday）

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李怡貞22日在臉書發表看完謝宜容道歉影片的感想，列出四點直接諷刺對方「眼淚在哪裡？」、「眼淚不好擠」、「鱷魚的眼淚」，最後直接點出關鍵「這影片如果律師看過還發出來，就真的好笑了，律師確認提油救火，果真是勞權代表律師」，還表示如果是她擔任謝宜容律師，會先把對方罵到哭，讓謝崩潰後再照稿唸，可能會看起來更有誠意一些。

李怡貞接著繼續批評「這是個大家來找碴遊戲的影片，請告訴我們幾分幾秒處有眼淚？」，留言處她也補充「身為她的律師真的要救救她吧，怎麼會這樣一直讓當事人出糗咧？」似乎認為律師沒有給予當事人適當的建議。

▲李怡貞貼文。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

此前，謝宜容今日在YouTube上傳道歉影片，經《ETtoday新聞雲》向謝宜容本人查證，確實為她本人拍攝上傳。謝宜容在影片中哽咽表示，過去幾天未露面是因悲痛自責，並承認個人在領導、管理及溝通方式上的問題，造成同仁心理負擔與恐懼。她並向輕生員工家屬道歉，表示「我沒有保護好你們的孩子」。

謝宜容同時也向北分署同仁致歉，為過去造成的不安，讓現職同仁必須在此氛圍下工作表達歉意。最後她請求外界給予北分署同仁支持與空間平復傷痛，強調不會再擔任北分署長職務，將深切檢討並配合調查承擔責任。