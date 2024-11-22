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2024MAMA／JYP：跳到60歲！　KATSEYE多國語言問候、ILLIT俏皮登場

記者張筱涵／綜合報導

2024MAMA今年盛大舉辦，將會在美國進行第一天典禮，日本進行第二天和第三天的典禮，第一場的紅毯於台灣時間早上8點開始，ILLIT、KATSEYE、RIIZE、JYP、TWS、YOUNG POSSE和Anderson.Paak等都將現身，引起全球K-POP粉絲高度期待。

由多國籍成員組成的女團KATSEYE現場就引起線上聊天室瘋狂，她們更以英文、韓文、粵語等國際語言向觀眾打招呼，也帶來〈Touch〉一段清唱和重點舞蹈的展示。服裝部分，她們穿著統一的棒球外套搭配白色百褶短裙，展現青春活力，外套的顏色與設計各異，包括綠色、紅色和藍色，並飾有星星、數字和徽章等細節，增添趣味與個性。

▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲KATSEYE。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

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ILLIT成員以黑白配色為主，展現出優雅與俐落的造型風格。每位成員的穿搭在統一中展現個性化設計，包含白色連身裙、黑色短裙與襯衫、以及黑白拼接連身裙等多樣款式，細節上以蝴蝶結、花飾和鏤空設計增添亮點。

▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲ILLIT。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

RIIZE以全黑系穿搭亮相，整體造型展現出低調奢華與強烈的成熟魅力。成員們選擇西裝外套、皮革單品和修身剪裁服裝，細節設計如金屬裝飾、亮面材質和層次疊搭，增添質感與視覺亮點。值得一提的是，當天還是成員炤熙的生日（美國時間為11月21日），他也很開心可以在特別的一天來到現場參與盛大頒獎典禮，並要粉絲期待今天的舞台表演。

▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲RIIZE。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲炤熙今天生日。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

主持人朴寶劍身穿一套深色條紋雙排扣西裝，搭配白色襯衫與黑色領帶，整體造型簡約而不失正式，展現紳士氣質。他的胸口別有一朵鮮紅色的花飾，成為整體穿搭的亮點，增添一絲優雅與俏皮感。鞋子選擇黑色亮面皮鞋，進一步強調了正式且精緻的風格。朴寶劍面帶溫暖的微笑，神情從容且親和，展現迷人的紳士風範。

▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲朴寶劍是2024MAMA美國場典禮主持人。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

JYP（朴軫永）穿著一套亮眼的桃紅色雙排扣西裝，內搭同色系襯衫與領帶，下半身搭配黑色寬鬆的褲裙，融合傳統與現代的設計感，腳上則穿著黑色靴子，整體造型獨特且充滿創意，展現極具個人特色的時尚風格。熱愛舞台表演的他，更笑著感謝一切都是因為有粉絲的支持，自己才能一直推出新作品，且會努力跳到60歲。

▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）▲▼MAMA。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲JYP感謝粉絲一路以來的支持，更承諾會跳到60歲。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

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