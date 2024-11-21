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T-ara芝妍宣布離婚「1個月後終調解結束」！　正式斷開2年婚黃載均

記者張筱涵／綜合報導

韓女團T-ara成員芝妍與KT Wiz棒球選手黃載均10月5日宣布離婚，時隔1個月，他們確定正式結束2年婚姻，雙方經首爾家庭法院調解程序後，於11月20日確認離婚。

▲▼芝妍　黃載均。（圖／翻攝自Instagram）

▲芝妍和黃載均離婚。（圖／翻攝自Instagram）

據韓媒《newsis》報導，芝妍與黃載均在11月20日的調解程序中，由雙方訴訟代理人代為出席法院，當天進行了長時間協商，最終就財產分割等事宜達成一致，離婚正式生效。由於雙方採用調解方式，程序非公開，避免了大眾的過度關注。根據法律專家分析，選擇調解離婚的明星或名人，通常是為了避免曝光，協議離婚需夫妻雙方共同出席法院，容易被媒體捕捉，而調解程序僅需代理人出席，更具隱私性，因此成為受關注群體的首選。

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芝妍的代理人在上個月曾透露，兩人因無法克服彼此的差異而分居，並最終達成離婚共識。芝妍透過代理人表示：「以不好的消息告訴大家，感到非常抱歉。我們已達成協議，並進行離婚調解程序。」她也向粉絲致歉，承諾未來將以更好的樣貌與大家見面。

芝妍與黃載均於2022年2月宣布結婚，同年12月舉行婚禮。然而，婚後不久便多次傳出分居與婚變傳聞，如今兩人以離婚劃下句點。妍2009年以T-ara出道，推出多首經典熱門歌曲，包括〈Roly-Poly〉、〈Bo Peep Bo Peep〉等，是K-POP代表性女團之一。而黃載均則於2006年踏入職棒，曾效力於樂天巨人及英雄隊，現為KT Wiz隊成員，並於2021年帶領球隊奪得韓國職棒總冠軍。

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T-ara, 芝妍, 黃載均

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