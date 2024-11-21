她才是「小周凡」！　陳忻玥大跳魅惑M字腿舞...激纏鮮肉畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

陳忻玥為人氣戲劇《影后》獻唱插曲〈BOUNCE〉，在MV中與師弟李杰明合作，儘管兩人同門且合作多次，但聽到導演要求兩人來個耳鬢廝磨的黏巴達舞時，彼此心裡都緊張了一下，所幸在拍攝「肉貼肉」的情感交流戲碼時，兩人只尷尬笑場了幾次，靠著彼此合作多年的默契就完成拍攝。

▲▼陳忻玥、李杰明在〈BOUNCE〉MV中有許多親密戲碼。（圖／陶山音樂提供）

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提及兩人MV中互動最難的一場戲，陳忻玥笑說：「應該是要拿皇冠作勢要打杰明的那一幕！因為拍攝時得從魅惑情感轉到兇狠，情緒的轉換很有挑戰性，在拍攝完成時，真的有種當『影后』的感覺！」

陳忻玥為了這首歌曲，不僅突破過往的尺度，編舞老師特別教了一套打開雙腿的性感M字腿舞，讓沒有舞蹈基礎的她壓力甚大，沒想到在編完舞的同時，又遇到膝蓋受傷的問題，她苦笑說：「整支舞蹈都超難﹗而且老師要我不要看鏡子練習，難度又升級！我只能土法煉鋼每次跳每次錄下來做自我檢討跟修正，才漸漸克服這個高難度舞步！」

▲陳忻玥為人氣戲劇《影后》演唱插曲〈BOUNCE〉。（圖／陶山音樂提供）

陳忻玥坦言在唱〈BOUNCE〉時常會腦中浮現劇中女主角「周凡」的影子，「因為她在劇中率性、自我且I don’t care的性格，跟這首〈BOUNCE〉要傳達的無畏展現自我的精神實在太符合，也很適合這首帥氣的歌！」被問到影集中哪個角色最像自己？陳忻玥示：「周凡！她的個性像是我內心的展現，我內心有一個像周凡一樣的自在的、很像孩子的部分，我希望隨著年紀越來越大，我也可以找到自己內在周凡、小孩與跟這個世界的平衡！ 」