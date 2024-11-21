Dua Lipa冒雨濕身開唱！甜撩「台北太棒了！」　送飛吻嗨炸2萬名粉絲

記者蕭采薇／桃園報導

今年唯一西洋天后最大場！聲勢如日中天的全球樂壇天后Dua Lipa（杜娃黎波）今晚終於帶著世界巡迴《Radical Optimism Tour》正式降臨樂天桃園棒球場，睽違六年重返台北，聽覺與視覺再突破過往極限，吸引超過2萬名粉絲瘋狂朝聖，Dua Lipa開場大喊：「台北！你們好嗎！」

▲Dua Lipa來台火辣開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

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Dua Lipa上回來台已是2018年，她對全場說道：「距離上次來已經有陣子了，準備好開趴了嗎？」全場瞬間情緒亢奮，誠意十足且火力全開演出超過21首歌、超過100分鐘唱跳不間斷，套套華麗戰服大秀美腿與名模身材，把性感火辣發揮極致。

加上重金舞台與迷幻雷射燈光還有來自世界各地的專業舞者，完美營造「國際級大場面」的大秀氛圍桃猿棒球場化身為前所未有的大型舞池，不能少的冠軍金曲連發《Levitating》、《New Rules》、《Dance the Night》、《Don't Start Now》等，首首氣勢凌人卻又散發出女神柔媚氣質，讓現場樂迷嗨度破表，今晚朝聖的2萬名粉直呼值回票價。

▲Dua Lipa冒雨在桃園棒球場開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

今晚在開場曲《Training Season》磅礡音樂響起，LED大大秀出「TRAINING SEASON’S OVER」宣告等待結束，Dua Lipa 一身酷黑狂野勁裝，拿著麥克風架緩緩走向舞台，一開口獻唱歡呼聲掀頂嗨翻天，《Radical Optimism Tour》揭開序幕，一連串停不下來的高能量舞曲，像是與台上舞群熱舞《Illusion》、城市霓虹燈點綴《Break My Heart》、萬名粉絲跟著拍手搖擺《Levitating》等。

▲Dua Lipa把桃園棒球場變成萬人舞池。（圖／Live Nation Taiwan提供）

接著Dua Lipa換上絕美黑鑽閃亮套裝，再掀演唱會高潮，從紙花滿天飛的《Hallucinate》、宛如EDM音樂祭的成名曲電音版《New Rules》、到超美大型彩虹場景跟萬人手機燈海《Cold Heart (Pnau remix)》不斷引爆大家的歡聲雷動，讓Dua Lipa驚呼：「台北，好美麗的城市」，來到了安可尾聲，開心呼喊：「台北！你們超有活力的，謝謝你們在雨中跟我跳舞，不管雨天還是風大、心情好或不好都記得一定要保持微笑。」

▲Dua Lipa接連20多首勁歌熱舞。（圖／Live Nation Taiwan提供）

萬眾期待的《芭比》主題曲《Dance the Night》、紅遍大街小巷的《Don't Start Now》再度引爆全場萬名觀眾情緒，有如大型夜店現場，唱至最後一首《Houdini》Dua Lipa霸氣說：「感謝大家，為你們自己鼓掌吧！」最後消失在一陣煙霧中，讓歌迷大呼過癮。超過100分鐘的緊湊演出，Dua Lipa風格多變讓人目不暇給，除了舞曲極致表現出力與美的結合，抒情曲更大展葛萊美獎歌唱實力。

▲Dua Lipa展現名模級身材，以及葛萊美等級歌唱實力。（圖／Live Nation Taiwan提供）