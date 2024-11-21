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丁禹兮《永夜》20秒切換2人格9情緒！瘋魔演技封神　網看傻：怎麼演的

記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣、丁禹兮主演的古裝劇《永夜星河》播出後受到觀眾熱烈歡迎，話題不斷，丁禹兮也因為細膩的表情演技再次翻紅，被封為「晉江式男主」。在大結局中，他上演20秒內切換2種人格、9種情緒，超強轉換秒登上熱搜，大批網友看呆「已經超越了晉江式演技」、「沒見過有人這樣演」、「這男人根本在炫技」。

▲丁禹兮20秒切換8種情緒被封神。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮「眼技」封神。（圖／翻攝自微博）

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丁禹兮在第31集中大戰怨女，一度被怨女蠱惑控制心神，險些殺了妙妙，一開始露出黑化陰邪的表情，在聽到妙妙呼喚後，瞬間邪惡眼神失焦，一個回神轉換成子期，怎料1秒後不敵蠱惑又被吞噬，再度黑化邪笑，下秒又突然清醒面露掙扎神情，發現身體控制準備攻擊妙妙時，用意志力打傷自己破除控制，在這短短20秒內，他流暢切換「黑白蓮花」2種人格以及9種全然不同的情緒。

▲丁禹兮20秒切換8種情緒被封神。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮20秒切換8種情緒被封神。（圖／翻攝自微博）

這個片段播出後火速登上熱搜，網友看了當場驚呆，「這段給我看爽了，我願稱永夜星河為丁禹兮炫技神作」、「這是怎麽演出來的。。。我大為震撼黑切白白切黑黑切白我的天」、「真沒見過內娛人有這種表演方式，它之前只存在於我的腦海中的幻想」、「看過的人才知道當我看到這一幕時的震驚」、「就這個演技爽！五秒之內黑切白切黑切白切黑」。

▲丁禹兮20秒切換8種情緒被封神。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮20秒切換8種情緒被封神。（圖／翻攝自微博）

事實上，在此劇開播初期，丁禹兮驚人的細微演技就一度登上熱搜，曾在得知妙妙要嫁給小侯爺時，氣憤黑化威脅小侯爺，短短6分鐘內演出「嫉妒發狂」、「陰狠噬人」、「咬牙憤恨」、「失望茫然」、「不甘怨恨」、「卑微心碎」、「眼尾猩紅」、「受傷無辜」等不同層次的8種情緒，宛如小說男主角穿書來到現實，被封為是「晉江式演技」。

▲丁禹兮20秒切換8種情緒被封神。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮被封晉江式演技。（圖／翻攝自微博）

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永夜星河, 丁禹兮, 盧書欣, 凌妙妙, 慕聲

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