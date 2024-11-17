《永夜星河》劇組遭控特權！他訂上萬海景房遭撤換　飯店拿簽名照補償

記者田暐瑋／綜合報導

大陸古裝劇《永夜星河》由虞書欣和丁禹兮主演，一開播就創下驚人成績，近日正在潿洲島的礁石酒店加錄團綜節目，卻遭踢爆飯店為了配合劇組要求，擅自將旅客早早就預訂好的房間，更換給藝人使用，民眾相當不滿PO網爆料，引發各界議論。

▲《永夜星河》。（圖／翻攝自微博）



《永夜星河》劇組決定在潿洲島的礁石酒店加錄團綜，一位網友爆料稱早在1個月前就預訂了該飯店的海景房來慶祝生日，卻因劇組選中的錄製場地就是該間海景房，飯店竟在入住前3天臨時通知房客更換到另一間小泳池的房型，原PO本以為是飯店房間要裝修，後來才知道是為了把房間給藝人使用，氣得PO網討公道。

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▲《永夜星河》劇組錄團綜鬧風波。（圖／翻攝自微博）



原PO透露，第一時間有向飯店方表示不滿，飯店方提出要補償在島上旅遊的交通費用，最後還說出要幫忙拿《永夜星河》主角群的簽名照來補償，讓他傻眼說：「真的把我氣笑了，救命啊！沒人在意這些明星，我沒覺得他們比我高貴到哪去，可以侵犯我的權益。我只要求房費給我退掉。」

經過進一步的協商，飯店最終同意退還2280元人民幣（約1萬元新台幣）的訂房費用，事件引起網上討論，有人批評這是明星特權的表現，也有粉絲出面為虞書欣和丁禹兮辯護，認為明星本人可能對此一無所知，應該將問題歸咎於飯店方面的單方面決策。

▲《永夜星河》劇組錄團綜鬧風波。（圖／翻攝自微博）