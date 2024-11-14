熊熊挖空泳裝解放美胸！　「產後9個月」真實身材曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星熊熊（卓毓彤）去年7月宣布密婚5個多月，今年2月生下女兒鈮霓（Hania），平時會在社群記錄親子日常的她，最近曬出一系列產後9個月的挖空泳裝辣照，同時也感嘆表示：「當了媽媽之後，突然不知道怎麼耍漂亮性感了！」

▲熊熊。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

照片中，熊熊身穿一件綠色的連身泳裝，她將頭髮綁起來，整體風格俐落且具小露性感。泳裝的側邊為挖空設計，展現她纖細的腰線與健康的體態。她露出輕鬆自然的表情，時而露出微笑，顯得親和且自信。在其中一張照片中，她坐在椅子上，目光看向一旁，整體氛圍溫暖且悠閒；而另一張照片中，她擺出可愛的姿勢，增添一絲俏皮感。

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▲熊熊分享泳裝辣照。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

熊熊在文中透露，成為媽媽後，對於耍漂亮性感似乎變得有些生疏，甚至在拍攝過程中還不小心笑場，讓她忍不住自嘲自己是「前寫真女星的失敗」。熊熊也坦言，產後9個月的身材恢復讓她頗為滿意，並開心地向粉絲們展示目前的成果。貼文及一系列辣照曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，就連女星米可白、李佳穎、林可彤都紛紛留言表示「太辣了」、「本人狀態極完美的產後媽媽」、「覺得你骨盆好小喔，好羨慕」。

▲不少人稱讚熊熊的身材。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）