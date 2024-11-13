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女畫家偷吃Ryu再發聲！　當小三被罵爆認了：會放手

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，消息曝光後不只掀起外界關注及討論，網路上也出現不少謾罵女畫家及Tommy的評論。為此，大陸女畫家今（13）日再透過IG發聲，除了公開網友的私訊內容之外，同時也可見到，當她被問到會不會放手讓Ryu回去Yuma時，也首度給出回應。

▲Tommy坦承介入Ryu、Yuma的感情。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

▲Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

針對Ryu與Yuma婚姻風波持續延燒，事件中牽涉的大陸女畫家也因網友留言再度引發討論，不少網友紛紛私訊該名女畫家，表達對Ryu與Yuma婚姻的關注，甚至請求她退出Ryu的生活，放手讓夫妻倆復合，「拜託，放給人家復合！別插足了」、「希望妳離開Ryu，不要涉足他的婚姻」。

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▲▼女畫家

▲女畫家透過IG發文表示自己會放手。（圖／翻攝自Instagram）

透過大陸女畫家公開的結圖內容可看到，有網友直言：「小三還這麼理直氣壯！」並要求她不要多管閒事，也不要再和Ryu保持任何關係，認為她的介入可能導致夫妻離婚，「我不希望看到Ryu、Yuma因為妳搞到離婚」。面對這些指責與批評，女畫家冷靜地回應網友的指責，同時也表示若Ryu想回去找Yuma，自己會選擇放手，最後更以諷刺的語氣留下「哈哈，真有趣」的註解。

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Ryuuu TV, Ryu, Yuma, 網紅, YouTuber, Tommy

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