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寫真女星當小三下場慘！小泉美雪社群全刪…黨主席謝罪「切割」她

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真女星小泉美雪（小泉みゆき）爆出當小三，與國民民主黨主席玉木雄一郎在眾議院選舉前後飯店開房，黨主席出面道歉「是我我內心太軟弱」。而她刪除了4萬粉絲追蹤的X帳號，包括IG、FB等社群帳號全刪，形同喪失能自己發聲的管道，但是最慘的還不只如此。

▲▼寫真女星小泉美雪爆不倫國民民主黨主席玉木雄一郎，目前社群帳號全刪光。（圖／翻攝自X）

▲寫真女星小泉美雪爆不倫國民民主黨主席玉木雄一郎，目前社群帳號全刪光。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，小泉美雪自2019年12月起擔任香川縣高松市觀光大使，爆發不倫醜聞後，高松市表示正在考慮包括解任。雖然市政府強調確認事實後做出判斷，但觀光大使的形象要求很高，最終被解任的可能性很大。

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除此之外，高松市也是小泉美雪的家鄉，同時黨主席玉木雄一郎的夫人長期守護的地方，這次不倫醜聞對夫人的打擊相當大，當地的民眾對正宮同情無法避免，導致小泉美雪承受的壓力更大，包括想在家鄉從此表演活動，或是回家鄉都將變得很困難，外界預估恐怕會陷入「遭驅逐」的狀態。

回顧日本女星涉及不倫醜聞，例如寫真女星青山真麻爆出與袴田吉彥不倫戀，一度想藉由醜聞事件帶來的知名度重啟事業，但是這條路非常難走。小泉美雪這次因不倫黨主席，導致事業全無的慘況，日網對她的未來也感到憂心「因為一名政治家的風流，改變了一位寫真偶像的人生轉折，對她的未來感到擔心」、「39歲的寫真偶像，今後可能很難再接到工作了吧，人生真的艱難啊」。

玉木雄一郎出面道歉後，黨內會議決定留任黨主席，本人表示今後會用工作來回報大家的期待。有關小泉美雪，他表示「今後將不再有任何關係」，似乎有意迅速「切割」這場婚外情。

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