李珠珢0活動恐不跳了？　韓高層爆「經紀公司不好」台灣合約現況曝

記者張筱涵／綜合報導

李珠珢和APex comunications結束合約後，引起許多台灣球迷期待她是否有機會來台發展。南韓2S Spotainment（安芝儇、李晧禎、Mingo、南珉貞等人所屬公司）的黃承賢（音譯）代表近日受訪坦承，已經知道有台灣其中一間球隊來洽談，可惜最後沒有簽約，而他也提到以現況看來「不確定李珠珢是否會繼續當啦啦隊員」。

▲李珠珢是近來人氣很高的啦啦隊員。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）



黃承賢上個月底接受韓媒訪問，被問到現在在台人氣很高的李珠珢動向，他坦承有知道是哪間球隊邀約李珠珢，但最後並沒有簽約：「不過她現在在韓國也完全沒有活動，也無法確定她是不是會繼續當啦啦隊員。」

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黃承賢也謹慎提及，李珠珢過去所接觸的經紀公司並不是很好的公司，所以希望李珠珢若未來要選擇台灣當地的經紀公司，也要特別小心，畢竟身邊的人都不是韓國人，溝通不容易，也可能沒辦法獲得正確資訊。

另外，外界普遍認為台灣啦啦隊員的待遇比南韓啦啦隊員好很多，但黃承賢說其實只有高一點，沒有差到非常多，主要是作為啦啦隊員在台灣就像藝人，有機會接觸到廣告和綜藝節目等等機會，這也是為什麼在韓累積一定資歷的啦啦隊員會想到台灣挑戰。