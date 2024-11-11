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超大咖日星現信義區　台女星追星成功當上愛妻：我快死了，心臟停止⋯

記者吳睿慈／台北報導

日本前V6成員森田剛11日為金馬影展日片《雨中的慾情》來台會影迷，他與主角成田凌、中村映里子、台灣演員李杏、監製廚子健介晚間現身於信義區，掀起全場尖叫聲。值得一提的是，李杏是傑尼斯（現為STARTO）超級大粉絲，她承認：「我以前追星追到不行，很害怕回答這題。」如今追星成功，她甚至參演男方的妻子，受訪時直呼「我快死了，心臟停止」。

▲▼《雨中的慾情》photocall-李杏。（圖／記者周宸亘攝）

▲李杏成為最成功粉絲，她很愛傑尼斯偶像，沒想到多年後演森田剛老婆。（圖／記者周宸亘攝）

《雨中的慾情》4位主演會前接受台灣媒體聯訪，全片在嘉義拍攝，成田凌透露在台長待了1個月的時間，嘗試了臭豆腐，「味道非常重但很好吃」，森田剛期間雖有飛回日本，他幽默表示：「台灣便當很好吃，只是我有台、日兩邊飛，快要吃胖的時候剛好飛回去，所以體重沒有變胖也沒變瘦。」為解思鄉私情，他還帶了梅乾、柴魚片來台。

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▲▼《雨中的慾情》photocall-森田剛。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼森田剛難得訪台。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼《雨中的慾情》photocall-森田剛。（圖／記者周宸亘攝）

距離V6上台訪台已經10年多，森田剛這次抵台，掀起追星潮，而他在電影裡有中文台詞「今晚吃烤鴨」，為自己打分數100分，「我練了那句台詞很久，但沒想到電影裡呈現出來時是另外錄音的配音版本，配音的時候，我也練了很久」，被拱現場秀一段，他害羞婉拒：「雖然那時候拍攝時練了很久，但神奇的是，我現在一句話也不記得了。」

▲▼《雨中的慾情》photocall-成田凌、李杏、中村映里子、森田剛。（圖／記者周宸亘攝）

▲《雨中的慾情》李杏、中村映里子、成田凌、森田剛4位演員現身信義區。（圖／記者周宸亘攝）

片中，李杏飾演森田剛的妻子，她其實是超級大粉絲，被問到與偶像合作心得，她透露當時得知出演演員有森田剛，「我接到電話快死了，心臟停止逼一聲的感覺，掛完電話，我好像就去喝酒了吧」，拍攝到現在，她還沒表達過自己的粉絲心，「但其實日本人在工作狀態嚴謹在工作狀態很嚴肅，我一句話都不敢跟他說」，身為專業演員的她，心情雖然很激動，但她也告訴自己「不准失控」。

稍早李杏與森田剛一起出現於舞台問候，她化身大粉絲表示「我非常懂粉絲的心，我現在好想衝下台，我想站在下面一起尖叫！」全場笑出來。《雨中的慾情》12月27日在台正式上映。

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