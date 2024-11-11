吳君如睽違21年入圍金馬影后！親自欽點「香港人氣鮮肉」詐騙網戀

記者黃庠棻／台北報導



香港女星吳君如憑最新主演愛情喜劇片《我談的那場戀愛》睽違21年再度問鼎金馬影后，更確定來台擔任金馬獎頒獎嘉賓，近期喜事不斷的她，忙著當空中飛人參展、為電影宣傳，繼榮獲「夏威夷國際電影節」焦點香港影人獎殊榮後，日前又獲「倫敦東亞電影節」頒發榮譽獎，《我談的那場戀愛》也奪下最佳影片大獎。

▲吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（圖／甲上娛樂提供）

赴倫敦代表領獎的吳君如喜上眉梢，高舉獎座開心高呼「我們贏了10部電影！好興奮呀！」感性表示這都歸功於遇到好劇本、好電影，讓她不僅是雙喜臨門，今年堪稱是她的「三喜臨門幸運年」。



《我談的那場戀愛》以「網戀詐騙」為題材引發話題，成功締造香港近8000萬台幣票房佳績，並創下「連續50天單日票房排行TOP5」長紅紀錄。吳君如顛覆過往搞笑形象展現內斂演技，飾演習慣隱藏情緒、遺忘曾與老公有過美好戀愛回憶的失婚熟女醫生。

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▲吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（圖／甲上娛樂提供）

今（11）日《我談的那場戀愛》釋出「製作特輯：主演篇」影片中，吳君如表示通常演員接戲第一件事就是看劇本的素質，直言「我覺得劇本非常好，看完劇本之後如果還是給我演的話不得了！但是找我演這個角色是一個新嘗試，因為跟我本人性格剛好相反，我不會隱藏情緒，我一來就會爆！」



這點相當考驗導演何妙祺的功力，以本片入圍金馬獎最佳新導演的何妙祺表示，吳君如相當尊重新導演，兩人會來回溝通討論角色要如何揣摩出戀愛前後的反差感，坦言「我希望君如姐在表演上收一點，她演了很多版本給我挑，而且可以在沒有喜劇化處理的情況下做得很細膩。但當戲發展到女人投入戀愛心花怒放的狀態時，君如姐建議可以放大喜劇感做出對比，她掌握了很多細節，讓整部片很和諧，所以我們經常說喜劇是真的很難做的，很謝謝君如姐，交給我這個新導演！」

▲吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（圖／甲上娛樂提供）



與吳君如在片中網戀的詐騙天才「少年」張天賦也是由吳君如慧眼欽點，向導演何妙祺推薦，擁有帥氣外表和實力唱功的他，已是香港歌壇人氣王。談起張天賦，吳君如直誇「我覺得他很帥，這點很重要，因為大銀幕會更加放大。拍攝前我看過他的演唱會，是個唱歌富有感染力的人，我覺得他演戲一定演得好！」

▲吳君如在《我談的那場戀愛》片中幻想與網路認識的法國石油工程師相戀。（圖／甲上娛樂提供）

果不其然張天賦在片中的表現被導演大讚很有「天賦」，更拋棄帥氣偶包素顏上陣，張天賦說「當初我沒有料到拍攝可以素顏，坦白說我沒有信心，無奈角色比較頹廢、不會打扮，幸好中間出現轉折讓我成功騙到錢，就變得比較帥了。」



張天賦認為「少年」這角色跟他很相似「他一開始很呆，後來找到一樣能夠證明自己的事。雖然故事是講詐騙，但是我的角度來看，網路聊天過程中某程度上給予了女人支持，騙子要錢，女人在麵包和愛情之間，她寧願選擇愛情，都是各取所需。」

▲張天賦在《我談的那場戀愛》有亮眼表現。（圖／甲上娛樂提供）



電影描述失婚的婦產科名醫余笑琴（吳君如飾）在交友軟體邂逅外號「少年」的詐騙集團菜鳥李偉祖（張天賦飾），少年假扮中年喪妻的法國石油工程師，在集團精心佈局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局，兩個寂寞靈魂在相處過程中一點一滴地闖入彼此心中，究竟最終是一場情騙案還是談了一場戀愛？《我談的那場戀愛》由華映娛樂代理、甲上娛樂發行，11月29日將在全台上映。