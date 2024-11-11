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虞書欣娃娃臉「身高卻超巨人」！驚人對比照曝光　網嚇歪：竟然這麼高　

記者田暐瑋／綜合報導

大陸古裝劇《永夜星河》由虞書欣、丁禹兮主演，播出後受到觀眾熱烈歡迎，話題不斷，如今來到虞書欣、丁禹兮認定彼此大灑狗糧的劇情線，擁抱時的完美身高差也讓粉絲眼睛直冒愛心，近日有網友PO出兩人在路上被捕獲的無P照，虞書欣真實身高和可愛臉蛋呈現巨大反差，被爆出其實有169公分，讓人驚訝不已。

▲丁禹兮和虞書欣真實身高起底。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

▲虞書欣（右圖左）真實身高起底。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

虞書欣、丁禹兮CP感爆表，被粉絲暱稱是「禹宙中欣」，而在劇中兩人的擁抱畫面更是甜到不行，虞書欣小鳥依人地靠在丁禹兮胸前，配上甜美可愛的臉蛋，看起來僅有160公分，但有網友PO出街拍照，照片中可見虞書欣一雙大長腿相當驚人，站在其他女粉絲身邊，硬生生高出一顆頭，和長相成為極大反差。

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▲丁禹兮和虞書欣真實身高起底。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

▲丁禹兮和虞書欣真實身高起底。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

▲丁禹兮和虞書欣真實身高起底。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

不只如此，丁禹兮也被曝光私下偷拍照，只見他也是一雙逆天長腿，和男性工作對話時都要微微彎腰才能與對方平視，有網友爆料，丁禹兮官方身高是181公分，但先前上綜藝節目時現場量測其實是184公分，而虞書欣真正身高則是169公分，「他倆都是娃娃臉，竟然都這麽高」、「虞書欣就是個北極巨兔」、「天哪，虞書欣這麽高嗎？怎麽感覺她應該是小小萌萌的糯團子」。

▲丁禹兮和虞書欣真實身高起底。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

▲網友反應。（圖／翻攝自娛樂八掌櫃微博）

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虞書欣, 永夜星河, 丁禹兮

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