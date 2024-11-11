葛斯齊再爆！王定宇傳訊神秘女「拿超級照片來道歉」　怒：你很over

記者田暐瑋／綜合報導

狗仔葛斯齊爆料民進黨立委王定宇帶美女見前總統蔡英文，更貼出王對女生傳「我想要你」的曖昧對話截圖，雙方隔空開戰，他11日凌晨再開直播，公開王定宇與一名女子的私密對話截圖，內容提到王定宇要求女方提供「超級照片」來道歉，讓他不滿開砲：「你很OVER！」

▲葛斯齊再公開王定宇對話。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）



葛斯齊11日凌晨在臉書直播公開挑戰王定宇，聲稱握有王定宇與一名女子的私密對話，公開的截圖中王定宇傳訊給女方：「蛤！怎麼我離開台北，妳就到台北，拿超級照片來道歉，快點。」時間顯示為7月17日晚上10點多，葛斯齊質疑這種命令式的對話方式顯示出對女性的不尊重，對於截圖中提到的超級照片，葛斯齊公開質問：「王定宇立法委員，你有沒有傳過一些比較特別的東西，給這個對話記錄的人？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葛斯齊再公開王定宇對話。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

不只如此，葛斯齊也提出王定宇7月17日的3筆臉書打卡紀錄，證明當天王定宇人在台北，他指出王有打卡習慣，行蹤輕易就能被追踪。葛斯齊表示，自己手上有更多的內幕，若不說出來會很痛苦，「你很over！你是个非常over的立委！」」他還提到，今天剛好是王定宇的妻子生日，應該知道真相，「我是瘋狗啊！你要知道，你踹我會咬死你的，你只要一踹我就會咬死你！」

針對此事，王定宇已揚言提告，並在臉書反擊葛斯齊造假，「我是不知道這個截圖是否為真，這種截圖太容易造假了，算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分」。最後，王定宇再次開嗆葛斯齊，用造假對話紀錄的低劣手法來亂爆料，就去法院跟法官好好說清楚。