《綠光森林》童星入圍金馬新人！苦熬22年「開小黃賺錢」患恐慌症

記者黃庠棻／台北報導

導演張作驥新作《優雅的相遇》，男主角林政勳初登板亮相，即獲得入圍第61屆金馬獎最佳新演員的肯定，他同時也是編劇及導演。事實上，他在9歲就以童星身份出道，演出過偶像劇《綠光森林》，今（10）日出席金馬影展活動時，也透露了一路走來的辛酸。

▲林政勳出席《優雅的相遇》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

《優雅的相遇》今（10）日在金馬影展上舉行首映，包含導演張作驥，主演林政勳、雷婕熙、尤勝鋒、王孝元、謝明君、陳龔葳、楊欣儀都亮麗現身，其中林政勳出道演藝圈20多年，終於以本片入圍本屆金馬獎最佳新人，他直呼「一直到現在都還不敢相信」。

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▲《優雅的相遇》劇組出席金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

林政勳透露自己9歲就出道，演過偶像劇《綠光森林》，陸續也有一些演出，後來到了國中媽媽覺得他必須專注於唸書，於是便跟經紀公司解約，後來他高中選擇就讀華岡藝校，到了大學也專攻表演相關，這期間都接過不少臨演的角色。

▲林政勳9歲就以童星身份出道。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，林政勳打從心裡想要走演員這條路，一方面收入不穩定，一方面認為當演員要累積養分，因此有去洗衣店打工、開計程車、賣腳踏車、做業務、發傳單。後來，他輾轉之下遇到貴人，被介紹給編劇公司，開始從事編劇寫手，做了很多幕後工作，都是為了之後的發展。

▲林政勳憑藉《優雅的相遇》入圍本屆金馬新人。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

後來，林政勳正式存了一筆錢，決心往電影圈發展，後來有幸遇到導演張作驥，不斷向對方道謝，透露自己大概存了近40萬。此外，林政勳坦言自己有恐慌症，在拍攝《優雅的相遇》時有斷藥，沒想到拍完半年後又發作，所幸這次發病輕微，現在又開始吃藥控制了。

▲林政勳訪問時認了目前正吃藥控制恐慌症。（圖／記者周宸亘攝）