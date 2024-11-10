ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《綠光森林》童星入圍金馬新人！苦熬22年「開小黃賺錢」患恐慌症

記者黃庠棻／台北報導

導演張作驥新作《優雅的相遇》，男主角林政勳初登板亮相，即獲得入圍第61屆金馬獎最佳新演員的肯定，他同時也是編劇及導演。事實上，他在9歲就以童星身份出道，演出過偶像劇《綠光森林》，今（10）日出席金馬影展活動時，也透露了一路走來的辛酸。

▲▼《優雅的相遇》舞台訪問-林政勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲林政勳出席《優雅的相遇》金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

《優雅的相遇》今（10）日在金馬影展上舉行首映，包含導演張作驥，主演林政勳、雷婕熙、尤勝鋒、王孝元、謝明君、陳龔葳、楊欣儀都亮麗現身，其中林政勳出道演藝圈20多年，終於以本片入圍本屆金馬獎最佳新人，他直呼「一直到現在都還不敢相信」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《優雅的相遇》舞台訪問-林政勳、雷婕熙、張作驥。（圖／記者周宸亘攝）

▲《優雅的相遇》劇組出席金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

林政勳透露自己9歲就出道，演過偶像劇《綠光森林》，陸續也有一些演出，後來到了國中媽媽覺得他必須專注於唸書，於是便跟經紀公司解約，後來他高中選擇就讀華岡藝校，到了大學也專攻表演相關，這期間都接過不少臨演的角色。

▲▼《優雅的相遇》舞台訪問-林政勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲林政勳9歲就以童星身份出道。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，林政勳打從心裡想要走演員這條路，一方面收入不穩定，一方面認為當演員要累積養分，因此有去洗衣店打工、開計程車、賣腳踏車、做業務、發傳單。後來，他輾轉之下遇到貴人，被介紹給編劇公司，開始從事編劇寫手，做了很多幕後工作，都是為了之後的發展。

▲《優雅的相遇》男主角林政勳。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

▲林政勳憑藉《優雅的相遇》入圍本屆金馬新人。（圖／ 張作驥電影工作室提供）

後來，林政勳正式存了一筆錢，決心往電影圈發展，後來有幸遇到導演張作驥，不斷向對方道謝，透露自己大概存了近40萬。此外，林政勳坦言自己有恐慌症，在拍攝《優雅的相遇》時有斷藥，沒想到拍完半年後又發作，所幸這次發病輕微，現在又開始吃藥控制了。

▲▼《優雅的相遇》舞台訪問-林政勳。（圖／記者周宸亘攝）

▲林政勳訪問時認了目前正吃藥控制恐慌症。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光

Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆「快出來面對」兩派吵翻

Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆「快出來面對」兩派吵翻

周杰倫接機昆凌！　帶娃日一打三…老婆回家見「手寫字條」哭了

周杰倫接機昆凌！　帶娃日一打三…老婆回家見「手寫字條」哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！長文揭真相：10年才出軌應佩服

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

快訊／葉珂宣布退出網路！為過往言論「誠懇道歉」2重大原因離開

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

綠光森林, 優雅的相遇, 張作驥, 林政勳, 雷婕熙, 尤勝鋒, 王孝元, 謝明君, 陳龔葳, 楊欣儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 伊朗女星50歲出道…真實背景超狂！新片「違反伊斯蘭教律」遭禁播
  2. 陌生男熱心幫路人拍合照　真實身份竟是超大咖歌王！
  3. 「木曜女神」解放細肩帶同框愛貓！　甜笑合照曝光網暴動：太可愛
  4. 西班牙「詛咒車站」都市傳說搬上大銀幕！　拍攝期遇超自然詭笑
  5. 前T-ara花英不忍了！隔12年再提「3點澄清」怒控：成員們對我施暴
  6. 《綠光森林》童星入圍金馬新人！苦熬22年「開小黃賺錢」患恐慌症
  7. 鼓鼓、大元長跑11年「首合體受訪超甜」❤️　蕭敬騰也摟Summer放閃
  8. Ryu、Yuma交往10年雙出軌！　粉絲夢碎：不相信愛情了
  9. 銀赫感性致謝：台灣E.L.F.給我們很多愛　「來我家看貓，還有親親」
  10. Ryu心疼畫家小三被罵！認不倫「是我打破防線」：她幫我找回自信

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366