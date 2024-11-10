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五堅情無預警爆有新成員！　竟是香港超大咖男神：請多多指教

記者蔡琛儀／台北報導

香港男神鄭伊健將於11月23日在高雄巨蛋舉行首場台灣個唱，今驚喜宣布將邀請「五堅情」的婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒等四位成員擔任演唱會嘉賓，邱鋒澤則因個人巡演撞期缺席，鄭伊健則開玩笑說：「我是暫時的新團員，請多多指教！」屆時五人將組在高雄巨蛋組港台限定版「五堅情」。

▲▼鄭伊健宣布高雄演唱會嘉賓是五堅情。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲▼鄭伊健宣布高雄演唱會嘉賓是五堅情。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲▼鄭伊健宣布高雄演唱會嘉賓是五堅情。（圖／小金鹿娛樂提供）

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婁峻碩、陳零九、黃偉晉、賴晏駒對於能受邀擔任鄭伊健演唱會嘉賓表示非常榮幸，並稱此為「人生成就解鎖」，原本就是歌迷的婁峻碩更開心表示：「原本就在日曆上把11月23日那天畫起來要買票去朝聖，結果做夢也沒想到大哥竟然會邀請我們去當嘉賓，對我們來說太驚喜太感動，而且真的是『沒想到』，我想應該也跟觀眾一樣，完全沒有想到我們會變嘉賓！」

鄭伊健與婁峻碩因合拍戲劇《百萬人推理》而成忘年之交，他們近期也開始著手討論起歌單，婁峻碩透露上次鄭伊健來台宣傳上節目時，其他三人有跟鄭伊健合唱粵語歌〈友情歲月〉，唯獨自己沒跟他唱到歌，也因此特別期待這次同台，「如果有機會的話，很希望可以跟大哥一起合唱經典〈極速〉！這是我從小到大的夢想之一，許願能夠圓夢！」

▲▼鄭伊健宣布高雄演唱會嘉賓是五堅情。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲鄭伊健將在23日舉辦台灣首場個唱。（圖／小金鹿娛樂提供）

婁峻碩也跟鄭伊健透露自己近期已開始惡補粵語，還自曝先前在五堅情澳門場演唱會時曾獨唱粵語歌，「結果那次唱完被大家恥笑粵語發音不標準，這次想要趁著參加大哥演唱會好好加強粵語，屆時要認真雪恥！」而鄭伊健則擔心自己的粵語歌會對這群後輩「負擔太大」，特別要婁峻碩跟其他團員說「不要壓力太大！」婁峻碩則表示：「我們會盡百分之一百的努力去當大哥的嘉賓！」

此外主辦單位近日幫鄭伊健打造「伊健號」宣傳車，只要持票和宣傳車打卡拍照即有機會獲得與鄭伊健的合照機會或親簽，詳上鄭伊健IG、FB官網及主辦單位「小金鹿娛樂」IG官網。

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