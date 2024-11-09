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于美人兒子香港飯店掃廁所　她卻超級開心　原因終於曝光

記者葉文正／台北報導

三立台灣台《超級紅人榜》開播至今已進入第14年，今年特別與「陽光基金會」合作T-shirt公益義賣，旨在幫助燒燙傷或顏面受損的孩子們。今天主持人于美人也提到，愛兒MAX目前在香港工作，從櫃檯轉房務部，還負責掃廁所，但她知道了卻超開心，樂見兒子成長。

▲許志豪(左起)、于美人跟蔡昌憲希望大家協助公益活動。（圖／三立提供）

▲許志豪(左起)、于美人跟蔡昌憲希望大家協助公益活動。（圖／三立提供）

這次《紅人榜》發起這活動，于美人提到，「之前我們做好事發起的7千份餅乾全部售完，共募得70萬元，大約兩周就售完，做好事很美好，做出最好吃的餅乾，每一盒只有捐一百塊錢，但這是大家的心意;我們紅人榜也要做愛心T恤，是跟陽光基金會一起合作，要把義賣所得捐出來。這件T恤一件售價790，每件捐400元。」

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▲許志豪(左起)、于美人跟蔡昌憲希望大家協助公益活動。（圖／三立提供）

▲許志豪(左起)、陳孟賢、于美人、鄧品硯跟蔡昌憲呼籲社會大眾幫助陽光基金會。（圖／三立提供）

于美人也說，「起因是去年有個參賽者，是一位媽媽，她參賽我印象很深刻，演唱〈春華望露水〉，歌曲原唱是張秀卿，這位媽媽勇敢站出來，是因為她女兒是八仙塵暴的受害者，當時68%燒燙傷，不僅在國內治療，還去美國手術治療4個月，感謝陽光基金會協助他們，才能讓她女兒重拾健康。」

于美人表示，「錄完影那位媽媽當天就去捐錢給陽光基金會，聽到她女兒經歷那麼多次手術，再聽她唱〈春花望露水〉，就非常有感觸，我身為母親，只能說我理解，孩子的痛就像痛在她身上，我不敢說我完全理解，我兒子十歲開始眼睛發病，一路求醫，她的痛苦，一定百倍千倍於我，她參加歌唱比賽，完全是母親的心聲，那不是我們能理解的。」

她也指出，這樣的組織還不少，也是社會安全架構的一部分，「這種組織彌補一部分空間，有些政府做不到的，他們支撐住了，這些事情是我們做得到，也願意做的。她也透露兒子也從香港飯店櫃檯進入房務部了，「他現在負責掃廁所，要每個部門都要訓練過，而且我不用付他的錢與房租，我不用再花錢就阿彌陀佛。同事不知道他媽媽是我。」

于美人也稱讚，兒子人際關係比她好太多了，「是學校推薦他去香港飯店上班，他也跟我分享很開心的事情。我也跟他分享，我寫MAIL讚美華航空姐，也多買免稅商品鼓勵，但他們說寫信去公司官網更好，我就寫信去讚美。華航還回函給我，說非常謝謝。」

蔡昌憲也感同身受，提到日前兒子小菜包的情況：「我兒子下巴撞傷，縫了七針，從受傷到開始冷靜下來，讓超心疼，我壓住他肩膀縫合，現場哭到血管爆掉，太痛了，很難想像，燒燙傷的朋友，他們的痛是千百萬倍，想辦法給更多陪伴。」

蔡昌憲提到家庭生活，目前他與老婆有一男一女，認為小孩要特別照顧，壓力會大，但蠻享受過程，慶幸家裡有老婆把小孩顧好，才可以認真在外面工作，這樣處理的還不錯，孩子快樂平安長大就好。

許志豪也說，自己都固定捐款，還是公益餅乾大戶，買了二十幾盒，還想回購，太好吃了，上次錄影大開一盒秒殺，這次T恤目標賣一千件，可在《紅人榜》臉書購買。就算賣完，這樣的數目還是不夠，畢竟生病跟陪病都辛苦，能不能足夠支撐到他復原，想到社會上到底有多少需要幫助的家庭，就很願意伸出援手幫助他們。

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于美人, 蔡昌憲, 超級紅人榜, 許志豪

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