小龍女隊長被控心機重！搭Uber「上車前1舉動」她傻眼：搞得我有大頭症

記者潘慧中／綜合報導

小映是職棒味全龍啦啦隊的隊長，沒想到最近和成員們一起上節目時，被副隊長霖霖控訴「心機重」，隊友林襄還加碼爆料對方有次本來約好一起搭捷運、後來卻自行搭車的背後故事，讓她急忙解釋原因。

▲霖霖控訴小映心機重。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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霖霖在《同學來了》爆料，由於和小映住很近，所以很常一起上下班，「但是她都有拖延症，她拖拖拉拉的」，每次叫好車後，對方都還沒收好東西，車子也因此被取消，「好幾次這樣。」

▲小映是味全龍啦啦隊的隊長。（圖／翻攝自Instagram／yingcih_7）



有次要一起回家時，由於司機已經等很久，霖霖便趕緊上車，結果小映獨自在車外幫球迷簽名、合照和道別，「搞得好像我有大頭症。」

▲▼小映獨自幫球迷簽名合照，搞得霖霖覺得自己有大頭症。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



不只這樣，林襄爆料前陣子要和小映、霖霖慶生時，由於彼此都住很近，加上餐廳離捷運站很近，便說好要一起搭捷運。沒想到，林襄和霖霖走到捷運站後，發現小映還沒到，打電話卻被告知「雨太大，我叫計程車去」。

▲▼小映回應林襄的加碼爆料。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



對此，小映解釋她家相較之下離捷運站比較遠，一起商量的時候，她原本以為林襄和霖霖已經在捷運站了，加上她還要去拿蛋糕，雨又剛好下很大，她就想說林襄和霖霖可以先搭捷運過去，她再叫車就好。