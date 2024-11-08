張書豪分手「沈迷網黃片」滿足性幻想　一看竟是高中暗戀男老師！

記者黃庠棻／台北報導

《妮波自由式》上線即攻佔台灣3大影音串流平台台劇排行榜冠軍寶座，同時也受到海外觀眾熱烈好評，躋身韓國BL劇集主流平台Heavenly TOP 10。今（8）日將更新的集數中，林思宇因和Jeff（白梓軒飾）分隔兩地，關係草草結束，沒想到轉身就與韓國歐爸展開一段新戀情。

▲《妮波自由式》林思宇展開一段新關係。（圖／紅杉娛樂提供）

始終受到觀眾關注性向的張書豪，與馬克（邵翔飾）分手後開始沈迷於網黃自拍的性愛影片；陸夏也有別於以往女伴不斷，在寂寞的夜晚靠最愛歌手的音樂解決慾望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新劇情中，Pony（林思宇飾）新認識了一名歐巴Kim（金在勳飾），受「韓劇效應」影響，認為他就是理想的夢中情人，兩人卻在各種現實生活產生分歧。

▲《妮波自由式》林思宇展開一段新關係。（圖／紅杉娛樂提供）

Mama（莊凱勛飾）和小志（張書豪飾）分享自己到埃及回春的奇葩3P經驗，並自告奮勇幫他挑人，小志因此生氣被Mama陷害，反倒被狠狠教訓一頓；且沒想到小志透過網黃多P、SM影片滿足自己性愛幻想的主角，竟是高中時期自己欣賞的老師子翔（楊鎮飾）。

▲張書豪戲裡高中欣賞的老師，竟是現在自己喜歡的網黃。（圖／紅杉娛樂提供）

因出演女同劇集《第一次遇見花香的那刻》而被粉絲封為「姬圈天菜」的程予希，在《妮波自由式》中飾演阿軒（陸夏飾）最愛的歌手Joanna。面對Joanna的多變樣貌，阿軒總是難以招架；甚至被Pony當面爆料，阿軒經常在聽她的歌自慰，讓阿軒瞬間從海王海后變成了害羞的「金曲大濕」。

▲陸夏在《妮波自由式》跟程予希有對手戲。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》大膽呈現各種性愛議題，劇中大量的親熱場面，讓「動作戲」成為一大挑戰，不但考驗演員也考驗拍攝團隊。為確保拍攝順利進行，主創團隊特別請到有資歷的親密指導林微弋，藉由演員的聲音與肢體，完美傳遞許多情慾場面。

▲《妮波自由式》請到專業親密指導，為了更好呈現性愛場景。（圖／紅杉娛樂提供）

監製Lincoln透露「所有的性愛戲我們都是設計過的，並事先跟演員逐場排練，拍攝時親密指導也有到現場，她會去確認演員的防護措施相當專業，讓在場的演員都感到很有安全感。」動作戲最多的女主角林思宇拍完時笑稱「當女演員真的好累，還是我去當男演員好了！」

▲莊凱勛在《妮波自由式》每次一現身就吸引眾人目光。（圖／紅杉娛樂提供）

張書豪則是因為求表現，在排戲時就迫不及待褪下外褲，讓親密指導林微弋連忙出聲阻止「先不要脫，先不要脫」，讓在場工作人員笑聲不斷。

▲張書豪被狠狠教訓一頓。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》第一季共10集，每集約30分鐘，於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音聯合首播，自11月1日起每周五晚間9點上架新集數；GagaOOLala也加入全球發行的行列，於11月8日上架一至五集，11月22日上架六至十集。