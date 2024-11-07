籃籃被爆是沒有好友的人　原因終於曝光

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，前進日本千葉，並體驗千葉君大使來推廣觀光的工作，阿翔、楊繡惠、籃籃、張文綺換上日本和服在浦安鄉土博物館開場，彷彿讓大家看到昭和時期的日本，藝人群互相誇獎對方穿浴衣很漂亮，只有阿翔被虧像怪叔叔！氣的阿翔要大家不要鬧了！

▲籃籃(左起)、楊繡惠與張文綺穿起和服體驗日本文化。（圖／民視提供）

這次的職人千葉君大使Kimi是在日本生活的台灣人，讓大家感覺非常親切！Kimi先帶大家在博物內體驗古早採海苔使用的小船，楊繡惠跟張文綺上船後，小船搖搖晃晃讓讓二人從頭尖叫到尾還差點落水，驚嚇過度的二人上岸後口誤連連，張文綺把海苔形容是青苔！楊繡惠更說要去看「余思佳」，籃籃還補充說她知道有一個藝人叫余思佳，被阿翔糾正是余思達和王思佳吧！那裡來的余思佳，而且是要去「漁師家」不是要找藝人，讓口誤的大家又糗又好笑！

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▲在日本體驗職人生活。（圖／民視提供）

啦啦隊女神總隊長籃籃，居然被阿翔說是沒有朋友的人！原來是因為在博物館內遇到了一位陀螺達人，以前漁村不會打陀螺可是會沒有朋友的，而楊繡惠和張文綺都打成功了，只有籃籃興高彩烈的打卻一直失敗！被大家調侃是沒有朋友的人。籃籃只好拉著陀螺達人要他當自己的朋友，效果十足讓大夥爆笑！

▲與千葉君見面。（圖／民視提供）

Kimi帶大家參觀神轎博物館觀，欣賞一座三千五百萬日幣的神轎，眾人吃驚到下巴都要掉下來了，阿翔換算神轎要台幣七、八百萬，是一棟房子的價格了！而神轎不僅貴重而且很重！重到籃籃與張文綺扛到面紅耳赤也扛不起來，阿翔雖然有抬起來一下，但也直說一下子就流汗了！

kimi說接下來就是要帶大家來扛神轎體驗祭典文化，阿翔直說沒想到會來日本扛神轎！籃籃也說是這輩子從來沒有過的體驗！在扛到一半阿翔直喊重，楊繡惠說沒感覺重啊！原來是因為阿翔是藝人裡最高的所以重量都壓在阿翔身上，害楊繡惠還說以為自己有神緣勒才會沒有感覺!楊繡惠接著問這邊有癱瘓嗎？聽的眾人都懵了，原來楊繡惠是說「攤販」啦！

大家到了一間非常有特色的居酒屋，食物都是綠色的連highball酒和玉子燒都是綠色的，原來是使用了當地特產小松菜來入菜，眾人也寫下自己的心得po文，但張文綺和楊繡惠寫的太好，讓阿翔和籃籃虧她們「猶如時光回朔，融入記憶中的景象」這種文章她們寫的出來？讓楊繡惠大喊我們也是有讀書的，聽的籃籃和阿翔是又好氣又好笑，kimi分享自己會想要推廣千葉是因為不想讓大家認為千葉只有迪士尼而已，kimi在浦安住了23年依舊很熱愛這個地方，也希望大家可以多多來這裡觀光！