才剛當媽！《百靈果》凱莉宣布喜訊　「喜劇圈少女性演員」一句話給建議

記者孟育民／台北報導

台灣喜劇界年度盛事，第二屆台北喜劇節回來了！由「台灣喜劇發源地」卡米地喜劇俱樂部主辦，為期11天的台北喜劇節擴大規模，累計50檔節目共85場演出，更邀請6組國際級演出團隊，將於11月28日到12月8日在台北6場地輪番上演。其中呱吉、歐耶、凱莉、壯壯與東區德的大「耻」度超激脫口秀《All Star 不羈夜2024：激度不妥！》集結明星陣容，凱莉吃驚，「印象中《不羈夜》都是男性表演者，這次的看點就是我－女性表演者加入，很開心，希望我能帶給大家截然不同的觀點，和其他四個大男人抗衡。」





▲凱莉當媽後站上「耻」度最開《不羈夜》 。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）



凱莉是YouTube頻道《百靈果News》主持人，也是台灣少數知名女性站立喜劇演員，即使懷孕也曾挺七個月大肚站上台，在月子中心還出去表演，對現場演出十分熱愛。今年多了新身份的她笑說，當媽之後生活充斥育兒心得，「有了源源不絕的題材可以寫！」

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台灣較少女性站立喜劇演員，凱莉坦言是優勢也是劣勢，「有時政治不正確或開女生玩笑的觀點，好像比較容易打開觀眾笑穴，台灣市場需要更多元的女性角度投入，越多元越好。」她建議想加入站立喜劇的女性演員，「別怕你的觀點和主流價值不一樣，就算非本意引發爭議或討論，再來修正都沒關係。」

▲凱莉給建議 。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

曾在《誰是被害者》演過大反派的「壯壯」陳彥壯，在YouTube頻道《上班不要看》以諷刺時事的「海浪法師」一角大受歡迎，這回重返《All Star不羈夜》看同伴表演者不改反諷口吻，「最不期待的演出...不可能說是呱吉吧！我們是好朋友，不會這樣說出來的啦！