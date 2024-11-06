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YTR金針菇二度發聲「駁上心靈課」！　遭疑入邪教喊冤：我就是沒有

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber金針菇和好友林瑄最近遭部分網友質疑疑似加入邪教團體，掀起外界關注及討論，兩人事後都已做出澄清，今（6）日金針菇再透過社群限動發聲，強調「我沒有參與相關的課程或任何組織，我以後也不會重複解釋了，因為太怪，我就是沒有。」

▲▼金針菇。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

▲金針菇。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

面對外界質疑疑似加入邪教團體，金針菇強調自己從未參與過任何所謂的心靈成長課程或特定組織，同時也幽默喊話外界，「真的不用擔心了各位」，並呼籲朋友們可以截圖這篇文章，幫忙轉告那些對她有所誤解的人，同時也表示，未來不會再重複解釋這個話題，希望能讓誤會隨風而逝。

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▲▼金針菇

▲金針菇最近遭外界質疑加入邪教團體。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

金針菇還在文中分享一段成長故事，澄清網路上有關其家庭背景的傳聞。她表示，儘管常有人認為她出身良好，但她從小其實沒有領過零用錢，因為家中經濟狀況有限，三個孩子必須互相體諒，甚至為了能去補習班學習還得競爭。金針菇提到，自己當時非常渴望學英文，但理解父母的辛苦，因此決定把學英文的機會讓給其他家人，這段經歷也讓她現在特別渴望靠自己努力賺錢，所以報名托福課程來完成學英文的夢想。

▲▼金針菇

▲金針菇再次澄清沒有參加相關課或組織。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

金針菇透露，她在大學期間靠著打工維持生計，早上10點的課前便開始工作，不僅希望減輕家裡負擔，還期望能為自己鋪設一條穩定的未來之路。她坦言，正是這段辛苦奮鬥的日子，讓她至今依然感到幸運，並對支持她的粉絲們心存感激。最後，金針菇表示會繼續努力，持續透過作品或行動回饋給所有關心她的人，並承諾即便成效不會立刻顯現，她也會用自己的方式逐步回報大家的支持。

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金針菇, 網紅, YouTuber

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