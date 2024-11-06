八三夭澳洲首開唱　「後天驚見大咖男神」秒開同學會

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾樂團八三夭於日前首度登陸澳洲，也是他們第一次在澳洲開唱，雪梨演唱會圓滿落幕後，八三夭隨即到墨爾本音樂節演出，首次踏上南半球舞台的他們激動地表示：「我們真的顛倒世界了！」到墨爾本音樂節開唱時，他們還巧遇好友瘦子，後台宛如一場熱鬧的同學會。

▲八三夭首度在澳洲開唱。（圖／不搖就滾提供）

八三夭遠赴澳洲，感受到南半球的歌迷熱情，有粉絲一邊拿著啤酒，一邊隨著音樂盡情搖擺。當問到澳洲的名產時，歌迷熱情推薦名產「袋鼠蛋蛋」。唱到〈想見你想見你想見你〉時，全場粉絲把握機會大合唱，讓團員們感動不已。

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表演之餘，八三夭也抓緊空檔造訪當地著名景點，包括雪梨歌劇院、大洋路、塗鴉牆和墨爾本博物館，並一睹十二使徒岩的壯麗景觀，親身感受澳洲大自然的壯闊。雖未在路上見到野生袋鼠，不死心的團員還是特別到動物園看了看澳洲袋鼠有什麼不同。

▲▼八三夭不忘在澳洲觀光旅遊。（圖／不搖就滾提供）

對展覽特別有興趣的阿璞，造訪兩座博物館；其他團員們則感受了澳洲街頭文化。參觀雪梨歌劇院附近時看到了海鷗爭食的有趣奇景，甚至在大洋路上看到了野生無尾熊。另外，一行人在景點觀光時竟被粉絲認出，受到熱情的歡迎，讓團員們驚喜不已。