不只徐若瑄！「國內外7藝人」都得過甲狀腺癌　最小僅20歲就發病

記者田暐瑋／綜合報導

台灣女星徐若瑄勇敢公開年初被診斷出患有甲狀腺癌的消息，她當時無法置信地說：「怎麼會是我？」隨即入院接受治療，其實國內外演藝圈有多名藝人都曾罹患甲狀腺癌，包括大咖韓星張根碩。

▲徐若瑄發聲。（圖／翻攝自徐若瑄IG）



徐若瑄因為定期做健康檢查，及早罹患甲狀腺癌，迅速動手術治療後，目前已漸漸恢復健康。其實本土劇女星兵家綺2023年底也被診斷出甲狀腺癌，當時她進行甲狀腺全切除手術，經過一段時間的休養和復健，近期已重新回到演藝圈，目前正在拍攝民視八點檔《愛的榮耀》。

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▲兵家綺驚吐甲狀腺癌 。（圖／翻攝自Facebook／兵家綺）

藝人李明依在2020年初檢查出惡性腫瘤，確認罹患甲狀腺癌一期，所幸發現得早，動刀切除、做放射性治療後順利恢復。她近日上節目談到病況，透露其實早就覺得喉嚨怪怪的，講話、喝水都很容易嗆到，但一開始根本沒想到是甲狀腺問題，在朋友建議下做了檢查，才發現竟是罹癌。

▲李明依 。（圖／記者黃克翔攝）



寶媽（王美華）在2004年、2016年二度遭診斷罹患甲狀腺癌，曾埋怨老天為什麼是自己，後來動手術切除甲狀腺，但缺少內分泌，往後一輩子都得吃藥控制。

▲寶媽。（圖／翻攝自寶媽臉書）



曾在2023年一口氣入圍金曲歌王、新人獎的鶴The Crane，曾透露10年前、20歲得過甲狀腺癌，後來整個甲狀腺連同惡性腫瘤都摘除，因此這些日子每天起床都要自行補充甲狀腺素及回診追蹤。

▲鶴The Crane。（圖／記者黃克翔攝）



在國際上，南韓演員張根碩2023年10月進行健檢時，也意外發現患有甲狀腺癌，他迅速暫停演藝工作，與醫療團隊商討後於今年5月進行了手術，他坦言在聽到癌症診斷時非常恐慌，甚至曾問醫生：「我會死嗎？」病情只有自己與家人知道，就連1月在拍攝《激讚網紅》時已經罹癌，但他照常上工，並未耽誤到工作行程。

▲張根碩。（圖／翻攝自張根碩YouTube）



《Running Man》主持人梁世燦在2013年遭判定罹患甲狀腺癌，所幸病情已經得到控制，目前需要定期服藥，梁世燦事後幽默地自嘲透露，連媽媽接到電話時都驚訝地回答：「哎唷，保險金額怎麼買那麼低啦！」一家人樂觀面對病情，帶給許多觀眾歡笑聲。

▲梁世燦。（圖／記者李毓康攝）



「大陸第一網紅」馮提莫罹患甲狀腺癌惡性晚期（末期），停止直播半年，被告知罹癌瞬間，第一反應有點懵，「覺得怎麼會發生在我身上呢」，接著接受手術切除腫瘤，但腫瘤離聲帶、喉返神經非常近，術後聲音沙啞讓她崩潰，甚至有過不想活下去的念頭，後來找到專家，每天上課鍛鍊5、6個小時，才逐漸恢復發聲。

▲馮提莫。（圖／翻攝自馮提莫微博）



甲狀腺癌好發在年輕女性，發生初期幾乎完全無不適症狀，僅少數人可能會有「聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大」。醫師指出，一般來說，甲狀腺癌若能在早期診斷，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%；但值得注意的是，甲狀腺癌雖是較好發年輕女性，不代表熟齡族群就可忽略甲狀腺癌風險。