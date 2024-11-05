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男星「搭手扶梯站左邊」！　史丹利目睹1景笑了：佩服自己

記者王靖淳／綜合報導

男星史丹利經常在社群分享生活點滴，今（5）日他就在臉書PO出一張自己站在捷運站手扶梯左側的照片，透露最近觀察到捷運宣導兩側站立的實際成效，同時也幽默表示：「我好佩服我自己。」貼文及照片曝光後，立即掀起網友朝聖討論。

 ▲▼史丹利。

▲史丹利。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利表示，自己在擁擠的捷運手扶梯上「可以勇敢站在左側不動」，並調侃說道：「我好佩服我自己。」他提到，台北捷運近來宣導兩側站立，希望乘客能在手扶梯上站滿兩側，避免造成單側過於擁擠的現象。不過，他也觀察到目前的推廣似乎成效不彰，許多人仍習慣靠右站立，讓左側成為快步通道。

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▲▼史丹利。

▲史丹利會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表達個人看法，「謝謝宣導」、「太欣賞你了」、「站那邊真的很需要勇氣」、「我有時候敢，有時候不敢」。不過也有一派網友認為站在左邊是擋路的行為，「習慣很難改」、「如果您的右側沒人，我會大聲地請您借過」。最後還有人表示，「站左右沒有對錯，但真心覺得，左邊空出來讓趕時間的人過，真的還蠻便利人的」。

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