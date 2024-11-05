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《微笑2》前7分鐘免費看！　條件是得全程微笑看完

《微笑2》請大家免費上網看前7分鐘片段，但條件是，你要全程保持微笑，請參考女主角的標準示範。（UIP提供）

▲《微笑2》請大家免費上網看前7分鐘片段，但條件是，你要全程保持微笑，請參考女主角的標準示範。（圖／UIP提供）

圖文／鏡週刊

你擅長微笑嗎？好消息，電影《微笑2》（Smile 2）決定請大家免費收看該片的前7分鐘，但是條件是得全程微笑看完。

「恐怖微笑將是你生前所見的最後景象！」《微笑2》在美國首週開片票房以2,300萬美元（約新台幣7.3億元）勇奪冠軍，全台首週開片票房以新台幣400萬登上新片冠軍，可以說是今年最受好評的恐怖電影。

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有別於第一集的設定，《微笑2》的劇情走進了演藝圈，圍繞著風靡全球的歌壇天后絲凱。身兼電影的導演、編劇、製片的帕克芬恩（Park Finn）表示，為了打造出一個逼真的流行天后，跟女主角娜歐蜜史考特（Naomi Scott）合作的一大優點就是，「她是一個超級厲害的歌手和舞者，演唱了片中角色所有歌曲，還自己編排舞蹈，不僅一邊要學習一堆歌曲，還有一堆舞蹈動作，一邊還要拍攝一部超級驚悚的恐怖片。」至於飾演絲凱萊莉的娜歐蜜史考特，說到：「我們花了好幾個禮拜時間，練舞練歌、彩排錄音，確定出演兩天後，就進了錄音室，團隊給了我很多空間，自由塑造絲凱，探索她的聲音，這過程真是太有意思了。」

但是不要以為《微笑2》免費看前7分鐘，會透露太多故事劇情，因為前7分鐘是交代第一集的倖存者，如何活著直到碰上了絲凱為止。而且全程7分鐘觀眾都得保持微笑，真的非常吃力。我們的實測發現，用個人電腦或筆電操作的話，視訊鏡頭會自動打開，「監測」使用者是否真的有微笑。而程式設計一旦偵測到停止微笑的表情，就會暫停播放，跳出訊號「Keep Smiling」。如果不想全程微笑的話，也許可以考慮做一個微笑面具掛在臉上，看能不能騙過程式。

至於那些擔心沒有看過第一集的人，無法進入劇情的話，不要太操心，可以選擇在Netflix重溫第一集的故事。或者，直接看《微笑2》，因為基本上第一集的倖存者，這次沒有撐太久……。當然這樣的行銷手法相當大膽，想知道後續如何，就只能走入戲院，才能看完整部片。

《微笑2》前7分鐘免費收看網址：https://apps.paramountpictures.com/movie/smile/web/smile-player/us/


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