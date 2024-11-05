啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

記者張筱涵／綜合報導

紅髮安娜是富邦啦啦隊Fubon Angels成員，今（5日）早上透露，看見網友說「膝蓋也太噁心了吧」，感到震驚也從沒想過會收到這樣的指教。她提到自己從小是科班生都要在地板翻滾，膝蓋都是破皮、流血、結痂再破皮的循環，不過很感動的是許多網友替她說話。

▲紅髮安娜是富邦啦啦隊Fubon Angels成員。（圖／翻攝自Threads／anna0205chen_）



紅髮安娜今天早上吐露了對網友評論「膝蓋也太噁心了吧」的心情，她從沒想過自己的膝蓋會被說「噁心」，本身不是白嫩皮膚或漂亮腳型，加上科班生出身的關係，也很習慣受傷後痊癒再受傷的歷程。

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雖然紅髮安娜有時會選擇穿絲襪或者塗一些美白產品在腳上，但在生理期時，多穿一層會感到不舒服：「我想說自然也是一種美，就索性的不穿絲襪上場哈哈哈哈哈。」

▲▼紅髮安娜遭批膝蓋噁心。（圖／翻攝自Threads／anna0205chen_）



面對網友這則評論下的10個回覆，紅髮安娜原本抱持著可能看見更犀利或有一樣想法的網友留言，不過她看見的是「那是她努力的痕跡」、「畢竟她們上班前要練舞，比賽時要跳舞，下班後還要自己找時間練舞」等鼓勵和讚聲，都讓她深深感動。

紅髮安娜最後說「是的，它不漂亮，但那是我努力來的痕跡，不完美也是一種美，對吧」。同為啦啦隊員的林襄也現身鼓勵「努力的痕跡」。