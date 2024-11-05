才剛宣布淘汰名單...Toro突現身男團選秀！　驚喜曝目的

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》上週播出第六集，在「K-POP歷史金曲翻唱任務比賽」之後，終於正式揭曉全新夢之隊七人組及首波淘汰五人名單，楊子毅、丘子恩、楊傳卓、旻樺、陳聖運等五人確定被淘汰，全新夢之隊七人組則有陳麒文、鄭美祥、林子宸、黃薪祐、帝翁及首次入榜的彭义翔、周孟潾。

▲Toro將以天使導師之姿幫助淘汰選手重返總決賽。（圖／天空娛樂提供）

就在選手們沉浸在悲喜交加的情緒中時，原以為淘汰就等於被退學的選手們竟出現一線生機，以飛行導師現身的Energy成員Toro突然在大禮堂的公布螢幕上現身，告知選手們淘汰的選手仍有機會重回總決賽，並將助大家一臂之力重回舞台，勉勵大家：「不要放棄希望，朝著你們的夢想前進。」

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其中鄭美祥在演繹MONSTA X的金曲〈SHOOT OUT〉時不僅靠著過人舞功征服全場，還突然掀起上衣大秀超結實六塊腹肌，讓導師及選手們全員驚呼「太強！」讓他一戰成名，以第一名高分榮登「夢之隊」寶座；而彭义翔則是克服喉嚨發炎力飆完美高音，在導師羅志祥、李洪基力薦下脫穎而出，周孟潾被導師視為選手群中的潛力股，黃薪祐把過去累積練習生的經驗完美呈現，為自己摘下參賽以來第一顆「星」。

▲鄭美祥掀上衣讓現場爆出陣陣尖叫聲。（圖／天空娛樂提供）

而緊接著上場的「國際化藝人任務」，把層級提升到「國際化」，更針對選手四大屬性能力「舞蹈」、「歌唱」、「全能者」、「饒舌」來分組展開個人定位測驗，當中不僅有韓團歌曲，還有周杰倫〈東風破〉、蔡依林〈甜秘密〉，及兩位導師羅志祥的〈NO JOKE〉、YUJU所屬GFRIEND的〈時間流逝〉都成為選手們比賽歌曲，剩下的35位選手將又再各自拆開重組比賽。

此外，本週的人氣七人組重新洗牌，包括林子宸、「小銀赫」林川祐、陳麒文、誠太、賴耀翔、萊恩、陳柏佑奪下人氣王 前七名，將代表節目於9日快閃回台舉辦粉絲見面會，為11月30日、12月1日於高雄舉辦的「SCOOL畢業典禮」造勢，門票於9日中午開賣，詳洽KKTIX。