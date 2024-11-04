ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

苗可麗「偷給孫子喝可樂」氣炸兒媳！　惱羞竟要楊祐寧、曾沛慈下跪

記者蕭采薇／台北報導

動作影集《太太太厲害》首集劇情中，曾沛慈發現婆婆苗可麗偷偷給小孩喝可樂，為此感到不開心，要老公楊祐寧居中協調，無奈一見到婆婆，楊祐寧立刻改口轉移話題。這場婆媳交手情節，也反應在首集收視高點，在25歲以上女性族群收視高達0.58，顯見「婆媳問題關鍵在老公！」議題獲得女性觀眾高度共鳴。

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》楊祐寧、曾沛慈跳「創意國標舞」求歡。（圖／鹿路電影提供）

首支花絮「最強地方媽媽特務篇」，帶大家認識更多拍攝背後的故事，由隋棠、周采詩、曾沛慈組成的「最強地方媽媽特務」，三個性截然不同的太太最後陰錯陽差組成完美陣容搶救自己的家園，花絮裡可以看見三個人相處非常融洽，完美詮釋「成功鎮霹靂嬌娃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到拍攝的心情，周采詩透露：「真的已經很久沒有這磨長時間的拍攝，這趟太太的旅程真的又開心又滿足」，曾沛慈殺青當天臉上掛著眼淚又是開心又是不捨的說：「演完鄭美惠，以後的角色要怎麼選阿？」足以看出鄭美惠這個角色對於沛慈的意義與重視。

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲周采詩表示這趟拍攝旅程又開心又滿足。（圖／鹿路電影提供）

花絮裡隋棠臉上又是血漿又是眼淚的分享：「這是我第一次拍攝這麼完整的動作影集，真的要謝謝所有伙伴跟武行的老師們，他們真的最辛苦，加上我自己比較要求完，很多細節都希望可以自己來，所以壓力真的不小，但很開心可以跟采詩、沛慈一起組太太TEAM，給了我很大的支持鼓勵！」 

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

劇中苗可麗飾演「第一名情勒婆婆」，除了常常給孫子偷喝可樂以及用計算機寫作業的隔代教養問題，婆媳同住所產生的兒媳隱私問題也是大家日常生活中很常碰到的課題！首集名場面，楊祐寧跟曾沛慈希望讓媽媽可以搬到外面住被偷聽到。

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲王陽明跟TAE男男吻來真的。（圖／鹿路電影提供）

苗可麗於是要兒子跟媳婦跪在死去父親的牌位前跟父親報告，卡在老婆與太太之間的楊祐寧脫口說出：「我們要頒發一塊模範母親的匾額給你」，「搬出去」變成「頒匾額」，一氣之下美惠帶著兒子回到娘家，幾番波折好不容易和好回到家，夫妻求歡又被婆婆破壞，演變成「創意國標大賽」，又好氣又好笑的成功鎮，讓人期待接下來的發展。

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題。（圖／鹿路電影提供）

隋棠飾演退休女特務，因為要搶救老公才重出江湖，第一集就展現準備已久的「功夫」，一場與壞人扭打的戲，從客廳打到廚房，武器從餐桌椅到菜刀亂飛，整場戲對打超過１分鐘，導演一鏡到底拍攝更呈現了真實的臨場感，在在顯示隋棠的投入與拍攝前的認真準備。

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲苗可麗演出「第一名情勒婆婆」。（圖／鹿路電影提供）

飾演國際特務的王陽明打戲也沒少，首集就被泰國毒梟唐宸禹（TAE）奪走男男吻之外，最後還被擄走毒打到滿臉是血，非常敬業。整部戲王陽明有很大篇幅都需要使用全英文詮釋台詞，他自己開玩笑說：「其實我真的是國際特務，臥底都不會被發現（笑）。」

▲《太太太厲害》苗可麗演出「第一名情勒婆婆」，曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題，隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

▲王陽明敬業挨拳。（圖／鹿路電影提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

太太太厲害

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林玉書爆禁忌師生戀！校園依偎畫面曝光　李唯楓「濫權渣男」藏驚天秘密
  2. 挑釁街頭藝人炎上！尼克星直播人數「衝上24萬」　見真相氣到搥胸
  3. 苗可麗「偷給孫子喝可樂」氣炸兒媳！　惱羞竟要楊祐寧、曾沛慈下跪
  4. NanaQ宣布「結束失戀日記連載」！　分手15天難過認：這門課學夠了
  5. 胡瓜遭網嗆「過氣」高EQ回應了！　年終豪灑上百個紅包：鈔票數到破皮
  6. 謝依霖PO文慶6歲女兒生日　認「第二次強烈分離感」媽媽網友看哭
  7. 邵雨薇低調放閃吳慷仁！　「另類同框」甜蜜視角曝光
  8. 敖犬曝求婚靈感「來自《黑白大廚》」　準備過程曝光：簡直難上加難
  9. 「恐龍的皮」認地球暖化難生存！　刻意「不吃生肉」：文明化了
  10. 梁赫群「胃長2顆東西」開刀切除！　3個月暴瘦10公斤對比照曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366