苗可麗「偷給孫子喝可樂」氣炸兒媳！　惱羞竟要楊祐寧、曾沛慈下跪

記者蕭采薇／台北報導

動作影集《太太太厲害》首集劇情中，曾沛慈發現婆婆苗可麗偷偷給小孩喝可樂，為此感到不開心，要老公楊祐寧居中協調，無奈一見到婆婆，楊祐寧立刻改口轉移話題。這場婆媳交手情節，也反應在首集收視高點，在25歲以上女性族群收視高達0.58，顯見「婆媳問題關鍵在老公！」議題獲得女性觀眾高度共鳴。

▲《太太太厲害》楊祐寧、曾沛慈跳「創意國標舞」求歡。（圖／鹿路電影提供）



首支花絮「最強地方媽媽特務篇」，帶大家認識更多拍攝背後的故事，由隋棠、周采詩、曾沛慈組成的「最強地方媽媽特務」，三個性截然不同的太太最後陰錯陽差組成完美陣容搶救自己的家園，花絮裡可以看見三個人相處非常融洽，完美詮釋「成功鎮霹靂嬌娃」。

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提到拍攝的心情，周采詩透露：「真的已經很久沒有這磨長時間的拍攝，這趟太太的旅程真的又開心又滿足」，曾沛慈殺青當天臉上掛著眼淚又是開心又是不捨的說：「演完鄭美惠，以後的角色要怎麼選阿？」足以看出鄭美惠這個角色對於沛慈的意義與重視。

▲周采詩表示這趟拍攝旅程又開心又滿足。（圖／鹿路電影提供）



花絮裡隋棠臉上又是血漿又是眼淚的分享：「這是我第一次拍攝這麼完整的動作影集，真的要謝謝所有伙伴跟武行的老師們，他們真的最辛苦，加上我自己比較要求完，很多細節都希望可以自己來，所以壓力真的不小，但很開心可以跟采詩、沛慈一起組太太TEAM，給了我很大的支持鼓勵！」

▲隋棠一鏡到底武打登場。（圖／鹿路電影提供）

劇中苗可麗飾演「第一名情勒婆婆」，除了常常給孫子偷喝可樂以及用計算機寫作業的隔代教養問題，婆媳同住所產生的兒媳隱私問題也是大家日常生活中很常碰到的課題！首集名場面，楊祐寧跟曾沛慈希望讓媽媽可以搬到外面住被偷聽到。

▲王陽明跟TAE男男吻來真的。（圖／鹿路電影提供）

苗可麗於是要兒子跟媳婦跪在死去父親的牌位前跟父親報告，卡在老婆與太太之間的楊祐寧脫口說出：「我們要頒發一塊模範母親的匾額給你」，「搬出去」變成「頒匾額」，一氣之下美惠帶著兒子回到娘家，幾番波折好不容易和好回到家，夫妻求歡又被婆婆破壞，演變成「創意國標大賽」，又好氣又好笑的成功鎮，讓人期待接下來的發展。

▲曾沛慈跟楊祐寧面對的婆媳問題。（圖／鹿路電影提供）

隋棠飾演退休女特務，因為要搶救老公才重出江湖，第一集就展現準備已久的「功夫」，一場與壞人扭打的戲，從客廳打到廚房，武器從餐桌椅到菜刀亂飛，整場戲對打超過１分鐘，導演一鏡到底拍攝更呈現了真實的臨場感，在在顯示隋棠的投入與拍攝前的認真準備。

▲苗可麗演出「第一名情勒婆婆」。（圖／鹿路電影提供）



飾演國際特務的王陽明打戲也沒少，首集就被泰國毒梟唐宸禹（TAE）奪走男男吻之外，最後還被擄走毒打到滿臉是血，非常敬業。整部戲王陽明有很大篇幅都需要使用全英文詮釋台詞，他自己開玩笑說：「其實我真的是國際特務，臥底都不會被發現（笑）。」

▲王陽明敬業挨拳。（圖／鹿路電影提供）