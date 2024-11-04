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啦啦隊正妹錄影爆衝突「挨酸心機重」！　畇二、Dora退追IG內幕曝

記者王靖淳／綜合報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二最近到樂天女孩成員琳妲的YouTube節目宣傳寫真書，同時也透露，日前在節目《炸裂吧！女孩》中與Dora吵架而遭部分網友批評心機很重，讓她事後把對方的IG追蹤給退掉。為此，琳妲聽完後直接讓雙方在節目中上演和好大會。影片曝光後，立即掀起討論。

▲▼啦啦隊。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲畇二（圖右）透露在節目中與Dora有些爭執。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

畇二透露，當時在節目中她與Dora的團隊共同合作，但在討論過程中由於兩隊立場不同，導致溝通出現摩擦。她坦言，當時彼此的情緒較為高昂，加上臉沒有笑，所以在鏡頭前可能讓觀眾誤以為態度強勢，導致後來被網友批評心機重及不禮貌。畇二也強調：「並沒有那個意思。」只是合作中情緒比較激烈，並非刻意為之。

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▲▼啦啦隊。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲畇二（圖右）透露節目播出後被罵心機重。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

畇二還提到，在節目主題討論過程中，她們團隊投票結果傾向於紫隊的想法，雖然當時感到些許失望，不過她也坦言這也沒辦法去證實這件事跟誰講出來。為此，琳妲進一步詢問畇二是否有與Dora講開，對方則回應：「好像沒有欸。」於是當場主動打視訊電話聯絡Dora。

▲▼啦啦隊。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲Dora和畇二在琳妲的頻道中和好。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

Dora在電話中大方回應畇二，表示自己當時並沒有因為立場不同而生氣，只是因為立場不同才有激烈討論，她還笑虧對方：「追蹤可以追蹤回來。」間接表示對於當時退追蹤的誤會已經解開。影片最後，畇二也向Dora道歉，承認當時因為情緒激動才會退對方追蹤，「我太生氣了對不起。」

▲▼啦啦隊。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲Dora向畇二表示可以把IG追蹤回來了。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

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啦啦隊, 琳妲, 樂天女孩, Dora, 畇二, Passion Sisters

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