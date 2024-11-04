趙露思拍《珠簾玉幕》水中戲撞礁石受傷！見血還繼續拍　1反應惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

趙露思與劉宇寧主演古偶《珠簾玉幕》，近日開播獲得極大關注，她在劇中的演技也備受讚賞，由於角色設定是採珠人，有不少水下拍攝鏡頭，但她堅持不用替身親自上陣，過程中卻不慎受傷，即便冷得發抖也努力擠出笑容，讓人看了很是心疼。

▲趙露思《珠簾玉幕》。（圖／翻攝自《珠簾玉幕》微博）

趙露思飾演命苦的採珠女，劇中有不少水中戲份，她展現極高的職業精神，親自下水進行拍攝而沒有使用替身，某次拍攝腳不慎撞擊到水中的礁石，導致膝蓋紅腫破皮，還有多處小擦傷，導演關心詢問需不需要休息，她只是帶著笑容回答「沒事」，堅持繼續泡在水裡拍攝，拍到後來冷得直發抖，依舊保持敬業態度拍完為止。

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▲趙露思拍戲受傷。（圖／翻攝自微博）



事實上，拍攝水下場景極具挑戰性，連該劇的專業潛水教練都直言是高難度，通常即便水溫達到28度，潛水教練還是會穿上全身保暖衣，到30度的水溫才能只穿泳衣，但趙露思為了畫面呈現，在26度的水溫不穿保暖裝備，也沒戴上鼻塞，教練坦言專業人士都很難做到，大讚她：「沒有一句怨言和矯情，還一直關心照顧別人，我們全員都很心疼佩服她，就藝人來說同樣的情況沒見過更棒的了。」

▲趙露思拍戲受傷。（圖／翻攝自微博）



趙露思過去在多個公開場合說過，希望自己能成為一朵向日葵，無論面臨何種困難和挑戰，都要保持一個積極向上的態度。即便最近飽受整形風波纏身，甚至被指撞臉蛇精男，但趙露思仍保持高EQ，大方回應：「謝謝謝謝，好多人也說我們像！謝謝！感恩。」引來網友讚賞，紛紛指她「有格局」。