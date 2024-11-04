ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰BL男神第2對成真！《黑幫少爺》大少認了「特別的人」是同劇男星

記者陳芊秀／綜合報導

泰國現象級BL劇《黑幫少爺愛上我》2022年播出時，在海內外掀起追劇熱潮，來台舉行見面會門票秒殺。劇中飾演黑幫大少「天坤」的男星Tong（塔納育特達功塔亞）在所屬經紀公司「BE ON CLOUD」社長發表的影片，承認了身邊有了「特別的人」，對象是同劇男星Pong。

▲▼《黑幫少爺愛上我》飾演大少天坤的男星Tong，承認了有特別的人，對象是男星Pong。（圖／翻攝自IG）

▲▼《黑幫少爺愛上我》飾演大少天坤的男星Tong，承認了有特別的人，對象是男星Pong。（圖／翻攝自IG）

▲《黑幫少爺愛上我》飾演大少天坤的男星Tong，承認了有特別的人，對象是男星Pong。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

BE ON CLOUD（簡稱BOC）的CEO Pond（Krisda Witthayakhajorndet）昨日（3）上傳一段影片，影片中Tong與Pong互相表示對方「是特別的人」。而他發文提及影片揭開許多人的疑惑，並形容「『特別』這個詞是如此美好，往往伴隨著讓人微笑的感覺，使人充滿幸福。很高興看到這份特別在身邊的人當中綻放。希望你們能一直成為彼此心中的那個『特別』。」

根據泰網解讀，Tong與Pong雖然沒有對外發表聲明，但是影片表達視對方為「特別的人」，且加上經紀公司老闆上傳影片，等於獲得公司認證。而兩人在《黑幫少爺愛上我》並沒有組CP，不過兩年來關係非常好，引發外界關注。

▲▼《黑幫少爺愛上我》飾演大少天坤的男星Tong，承認了有特別的人，對象是男星Pong。（圖／翻攝自IG）

▲▼《黑幫少爺愛上我》飾演大少天坤的男星Tong，承認了有特別的人，對象是男星Pong。（圖／翻攝自IG）

▲公司老闆IG上傳影片，Tong與Pong承認對方是特別的人。（圖／翻攝自IG）

泰國參議院6月通過《婚姻平權法案》，9月泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）正式簽署法案，泰國成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。隨著同婚法通過，相繼有男星認愛，繼Mew與Tul承認戀情並求婚後，Tong也鬆口有了特別的人，對感情動向越來越公開。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻：是我做錯了

Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻：是我做錯了

《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黑幫少爺愛上我

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 泰BL男神第2對成真！《黑幫少爺》大少認了「特別的人」是同劇男星
  2. YTR尼克星遭控挑釁街頭藝人！現場影片曝光　本人發聲：只想have fun
  3. 【本周夯星聞】《黑白大廚》三星爆醜聞！　2女星後台吵架影片流出
  4. 五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾
  5. 《黑白大廚》鄭智善在台灣！逛西門町「路人瘋搶合照」　親民答應了
  6. 小孟老師／11月4日星座運勢　雙子「買溫馨禮物」送伴侶
  7. 王心凌音樂節風波首發聲！　登台唱4首就走人遭喊退票…合約曝
  8. 敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊
  9. 劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海
  10. 《彈味中的嬰孩》奪35萬首獎！　女主角楊富江：盼更多人理解越南移工

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366