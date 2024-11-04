泰BL男神第2對成真！《黑幫少爺》大少認了「特別的人」是同劇男星

記者陳芊秀／綜合報導

泰國現象級BL劇《黑幫少爺愛上我》2022年播出時，在海內外掀起追劇熱潮，來台舉行見面會門票秒殺。劇中飾演黑幫大少「天坤」的男星Tong（塔納育特達功塔亞）在所屬經紀公司「BE ON CLOUD」社長發表的影片，承認了身邊有了「特別的人」，對象是同劇男星Pong。

▲《黑幫少爺愛上我》飾演大少天坤的男星Tong，承認了有特別的人，對象是男星Pong。（圖／翻攝自IG）

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BE ON CLOUD（簡稱BOC）的CEO Pond（Krisda Witthayakhajorndet）昨日（3）上傳一段影片，影片中Tong與Pong互相表示對方「是特別的人」。而他發文提及影片揭開許多人的疑惑，並形容「『特別』這個詞是如此美好，往往伴隨著讓人微笑的感覺，使人充滿幸福。很高興看到這份特別在身邊的人當中綻放。希望你們能一直成為彼此心中的那個『特別』。」

根據泰網解讀，Tong與Pong雖然沒有對外發表聲明，但是影片表達視對方為「特別的人」，且加上經紀公司老闆上傳影片，等於獲得公司認證。而兩人在《黑幫少爺愛上我》並沒有組CP，不過兩年來關係非常好，引發外界關注。

▲公司老闆IG上傳影片，Tong與Pong承認對方是特別的人。（圖／翻攝自IG）

泰國參議院6月通過《婚姻平權法案》，9月泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）正式簽署法案，泰國成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。隨著同婚法通過，相繼有男星認愛，繼Mew與Tul承認戀情並求婚後，Tong也鬆口有了特別的人，對感情動向越來越公開。