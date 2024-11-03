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林書煒「穿大谷翔平球衣」搭捷運被搭訕！一問年紀笑了：so sorry

記者潘慧中／綜合報導

前美女主播林書煒和作家蔡詩萍婚後育有一女，目前任職POP Radio台長的她除了工作之外，也不時會和粉絲分享生活。有趣的是，她2日晚間穿著大谷翔平的球衣參加白晝之夜時，意外被搭訕，結果一問年紀，她只能跟對方說「I'm so sorry」。

▲▼林書煒。（圖／翻攝自Threads／shuweilin917）

▲林書煒穿大谷翔平球衣被搭訕。（圖／翻攝自Threads／shuweilin917）

照片中，可以看到林書煒紮起雙馬尾辮，戴上墨綠色棒球帽，身穿印有大谷翔平名字的球衣，搭配素黑色長袖上衣和貼腿長褲，包覆出纖細四肢，完全看不出來已經48歲了。

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▲▼林書煒。（圖／翻攝自Instagram／shuweilin917）

▲林書煒參加白晝之夜。（圖／翻攝自Instagram／shuweilin917）

由於林書煒的外貌和打扮都相當年輕，搭捷運時不免被搭訕，有年輕人以「妳也是大谷迷嗎」打開話題，她承認是粉絲後，接著被問是否能當朋友，她便進一步認真地看了對方的外表。

▲▼林書煒。（圖／翻攝自Instagram／shuweilin917）

▲▼林書煒的女兒已經是大二生了。（圖／翻攝自Instagram／shuweilin917）

▲▼林書煒。（圖／翻攝自Instagram／shuweilin917）

林書煒詢問年輕人是否是大學生，得知對方是大三生後，她忍不住笑回「我女兒大二了」，最後委婉拒絕對方的好意。

林書煒Threads全文：

今天這身打扮去參加白晝之夜
在捷運上
有位年輕人問我也是大谷迷嗎？
我說 是
然後他問可以交個朋友嗎？
我認真的看了他
說你是大學生嗎？
他說大三生
我說我女兒大二了
I'm so sorry

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