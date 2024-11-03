小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

記者潘慧中／綜合報導

小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly剛前往美國就讀南加州大學（USC）約2個月，不時會和粉絲分享在當地的生活點滴。有趣的是最近適逢萬聖節，她應景地換上「花豹女」的裝扮，前凸後翹的好身材辣到1.7萬人按讚！

▲Elly的萬聖節裝扮超辣。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



照片中，可以看到Elly在一頭及胸長直髮上戴著豹紋圖案的髮箍，穿著黑色深V上衣，辣露超有料北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，短版中空剪裁則襯托出她的纖細腰身。

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▲Elly和朋友玩得很開心。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



Elly下半身搭配超合身的激短裙和黑長靴，秀出穠纖合度的大腿線條，一轉背面，露出別在腰上的豹尾巴，展現可愛又性感的魅力，和女性友人玩得不亦樂乎。

▲▼小S和女兒感情很好。（圖／翻攝自Threads／polarbearelly、Instagram／elephantdee）



事實上，關於面對Elly出國留學的心情，小S日前出席活動時坦言，「我希望她快點去，她可能從小被我們照顧得太好，動不動就喊肚子餓，很多時候都還處在『爸媽都在身邊的安心感』，所以想要她趕快出國，趕快學會獨立」，但不擔心她在國外學壞，她認為女兒能開心最重要。