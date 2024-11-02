英路邊目睹「女滑手機直接被小偷抽走」！YTR金針菇嚇：謝謝台灣治安好

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber金針菇擁有131萬訂閱，常以道地韓國人角度分享好吃好玩的事物。近日格外引起討論的是，她在歐洲街頭目睹扒竊行為，內心不禁感嘆：「真的要謝謝台灣/韓國治安環境這麼好。」

▲金針菇目睹路人被偷手機。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



金針菇最近剛結束歐洲之旅，繼之前被偷墨鏡，她這次在英國親眼看到有女生在路邊滑手機時，騎腳踏車的小偷直接抽走手機，讓她嚇得直呼：「超級恐怖的QQ大家一定要小心！！！！」

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▲▼金針菇剛從歐洲回來。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



不只這樣，金針菇坦言在歐洲街頭都要小心翼翼地看導航，還要時時顧包包，心理壓力超大，「反而在台灣咖啡廳放電腦上廁所，也不會發生任何事哈哈哈！」

▲▼金針菇謝謝台灣的治安這麼好。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）



如今已回到台灣的金針菇笑說，心情輕鬆舒服了很多，「讓我更覺得回到家的感覺，這感覺真是太棒了」，也讓她不得不說，台灣和南韓的治安環境相較好很多。

金針菇IG全文：

從歐洲回來不得不說

真的要謝謝台灣/韓國治安環境這麼好

既上次被偷身上的墨鏡

這次我在英國親眼看到有個女生在路邊滑手機

小偷騎腳踏車直接把手機抽走

超級恐怖的QQ大家一定要小心！！！！

在路上都小心看導航、包包也要顧

那個心理壓力比在台灣/韓國多一些哈哈哈

反而在台灣咖啡廳放電腦上廁所

也不會發生任何事哈哈哈

總之回台灣心理舒服到 讓我更覺得回到家的感覺

這感覺真是太棒了！

最後送上英國美景超級美～～