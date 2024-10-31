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愛莉莎莎曝心靈課真實體驗！列「4缺點1優點」喊話：別淪賺錢工具

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber家寧新影片的狀態，引發網路上對於「心靈課程」的深入討論，網紅愛莉莎莎為此與福爾思庭拍片分享過往參加「心靈成長課」的經驗，兩人紛紛回顧自身經歷，揭開課程中隱藏的「洗腦」風險。31日，愛莉莎莎再度於Instagram發文詳細寫下參加課程的心得，並列出了1個優點以及4個缺點。

▲愛莉莎莎分享心靈課程心得。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲愛莉莎莎分享心靈課程心得。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

愛莉莎莎先是點出優點，表示「第一階段的確讓自己覺察自己的問題，例如我有察覺到我以前愛用錢控制別人」，並透露福爾思庭也察覺到「自己以前過於自大」，她說「因此有反省，就值得鼓勵」，不過優點僅止於此。

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接下來，愛莉莎莎列出了4項缺點，首先是「權威失衡」，她透露課程期間全班80幾個學生，只有被老師點名的才可以發言，在這種情況下，如果反駁老師的觀點，就等於老師必須花額外時間說服妳，讓你臣服，而這也會讓其他都花好幾萬來上課的學員，覺得時間被浪費掉，所以發言時會背負巨大壓力，最後只能服從導師對自己人格的批判，她直言「當你服從了這個觀點，可能真的會開始打從心裡認為自己真的有這樣的問題，但實際上不一定有，這是否就是所謂的洗腦？」

▲愛莉莎莎分享心靈課程心得。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲愛莉莎莎共列出4個缺點。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

愛莉莎莎再指出第二個缺點就是「謬論」，她透露課程中出現一些她認為很荒謬的理論，如「你看到別人身上有你討厭的特質，代表你自己身上也有，所以你才會那麼討厭這個特質」，她完全不認同這個理論，並舉例自己很討厭講話沒重點的人，但她自認沒有這種特質，並自信表示「當然沒有，我是重點王欸，我就是很直接，所以我才討厭別人講話繞來繞去」，而她認為課程之所以想努力讓學員發現自己不好的特質，去套用這「謬論」，似乎就是想藉此讓學員繼續報名下一期。

再來就是「情緒強迫」的問題，愛莉莎莎指出課堂上強調每個人都有「選擇」的權利，因此在有學員不繼續參加下一期，或有其他要是無法繼續上課時，就會被情緒勒索「是你沒承諾創造出來課程的時間」，態度很強硬，似乎是想讓學員覺得「人生唯一重要的事情就是參加課程，不然就很糟糕」。至於最後一點就是很多人詬病的會強迫學員「拉人加入」。

▲愛莉莎莎分享心靈課程心得。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲愛莉莎莎很排斥被情緒勒索。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

愛莉莎莎坦言課程的確對自己有幫助，但是這種類似直銷的方式，以及各種心理操控的手法，讓她非常排斥，她點出「身心靈成長有很多種方法，冥想、瑜伽、心理諮商、團體治療，假如要你付太多錢的真的要審慎考慮」，才會淪為他人賺錢的工具。

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