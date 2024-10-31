譴責劉德華演唱會卻挨酸「沒買到才吵」　作家謝知橋回擊了

記者劉宛欣／綜合報導

強颱康芮來襲，天王劉德華原訂31日起在小巨蛋連開4場演唱會，一開始宣布會照常開唱，遭受各界非議，知名作家謝知橋也公開批「把壓力轉嫁給整個社會承擔」，不過事情到了演唱會前幾個小時卻連續轉彎，先是取消，後又宣布今日場次延後至週六，當天會連唱兩場。謝知橋稍早透過臉書再度發聲，針對有人批評他沒買到票才「吵」做出回應。

▲劉德華演唱會受颱風影響。（圖／台灣映藝提供）

謝知橋無奈在臉書發文表示「抱歉哦，自從在消防隊服役過，得知颱風天會讓消防員停休、工作量暴增之後，我就開始有意識地在這個日子，避免做出任何可能消耗警消醫護的行為了」，他曾經在颱風來臨前，與休假的消防員一起出遊，當時颱風一靠近，消防員們會立刻停休回到崗位，而颱風車禍頻繁，還有很多其他的災情事故，使得消防、醫護人員量能比平常緊繃。

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▲謝知橋發聲回應。（圖／翻攝自謝知橋臉書）

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謝知橋有感而發表示：「認真體會過這些後，我非必要真的不會在颱風天出門，最大的原因是為了盡我一點微薄之力，維持社會的醫護救災量能，而不單單只是因為我沒有買到演唱會的票。」他也直言自己不是劉德華粉絲，但即使是他喜歡的歌手堅持在颱風天開唱，他也會發文譴責，並且退票選擇不去。