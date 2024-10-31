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《你是我眼中的那道光》錯失「申奧」　是枝裕和力挺：非常喜歡

記者蕭采薇／綜合報導

勇奪今年坎城影展評審團大獎的電影《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light），導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。這也是卡帕迪亞在《你是我眼中的那道光》錯失印度選派「申奧」後，首度公開發表看法。

▲《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。（圖／海鵬提供）

▲《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞，獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。（圖／海鵬提供）

她謙虛表示，該片超乎預期的歷程讓她十分滿意，「我們已經收穫很多」。《你是我眼中的那道光》是30年來第一部獲選坎城影展競賽片的印度電影，卡帕迪亞也成為第一位贏得坎城大獎的印度女導演。目前正埋首鑽研女性議題的是枝裕和，也對《那道光》十分推崇，而他正是今年坎城影展的評審之一。

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▲《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。（圖／海鵬提供）

▲《你是我眼中的那道光》勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。（圖／海鵬提供）

值得慶幸的是，《你是我眼中的那道光》雖未代表印度申奧，日前卻收之桑榆、勇奪美國蒙特克萊爾電影節（Montclair FF）最佳影片大獎，同時榮獲美國哥譚獎（Gotham Awards）最佳國際電影、最佳導演雙料大獎提名，是否順利照亮奧斯卡之路令人矚目。

▲《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。（圖／海鵬提供）

▲是枝裕和和卡帕迪亞以《你是我眼中的那道光》為題，在東京影展開講女性議題。（圖／海鵬提供）

近來投入新片創作的是枝裕和，坦承正試圖找出描繪現代女性的最佳方式。他對電影《那道光》十分推崇，稱讚卡帕迪亞成功描繪出印度社會女性的複雜性。卡帕迪亞更解釋印度電影的「身份多面性」，除了性別，包括種姓、宗教、階級、語言、種族、地區與文化等，都是許多不平等現象的一部分，兩人精闢的對談立刻成為國際影壇焦點。

▲《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談。（圖／海鵬提供）

▲《你是我眼中的那道光》劇情敘述三個女人在孟買城市裡的美麗與哀愁。（圖／海鵬提供）

《你是我眼中的那道光》是印度女導演卡帕迪亞的首部劇情長片。她以溫柔寫意的詩句和虛實交錯的影像，譜寫出城市女子的動人情誼。電影雖未代表印度角逐奧斯卡，卻獲對手《迷途新娘》（Laapataa Ladies）女導演基蘭拉歐（Kiran Rao）激賞「值得提名（奧斯卡）最佳影片」，日前更榮獲美國哥譚獎最佳導演、最佳國際電影雙料提名，該片將於12月27日全台上映。

 

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