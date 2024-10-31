卸「台灣第一AV男優」身分！陳凡騏吐最大心願：當某人心中的劉德華

▲陳凡騏曾在成人產業工作，被稱為「台灣第一AV男優」，一直想當歌手的他，最近終於推出首張個人專輯。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

陳凡騏過去曾在成人產業工作，被封為「台灣第一AV男優」，現在則追求音樂夢想，推出首張同名專輯，他提到自己從小就愛唱歌，最大的心願是和偶像劉德華同台，也想跟對方一樣成為一個努力上進的人，並希望有朝一日能夠成為某個人心目中的劉德華。

談到進入成人產業的原因，陳凡騏表示一切都是誤打誤撞，「疫情爆發時有接一些演員工作，主要是因為家境問題，母親頸椎開刀，我還是得賺錢養家。」他也說從小家中就是低收入戶，雖然不會餓肚子，但也接觸不到太多娛樂，「在當時那個環境不會想這麼多，雖然娛樂不多，但我滿快樂的。」直到年紀大了一點，發現身旁同學都可以去補習，他才發現自己似乎不太一樣，不過也是因為過往的生活環境，養成他節儉的習慣，物欲不高不會一直亂花錢。

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▲談到進入成人產業的原因，陳凡騏表示是為了扛家計。（圖／侯世駿攝）



成為AV男優後，陳凡騏努力工作，躋身台灣成人產業中的佼佼者，他也不會對其他人隱瞞自己的職業，「很難隱瞞，我在這個圈子是頭，根本無法隱瞞。」不過他坦言許多人問起這件事情的語氣，會讓他覺得不太開心，「有些人問我的口氣會讓我不舒服，很多問題會讓我覺得，你們只是想知道好不好玩。」疫情結束後，他的合約也差不多告一段落，問及是否有考慮過歌手與AV男優的身份一同發展？他表示：「我可以兩個都做，但就不會有人在意我的歌聲，所以我寧願當個唱歌新人。」

▲陳凡騏坦言許多人詢問關於AV男優工作的語氣，會讓他覺得不舒服。（圖／侯世駿攝）



至於家人是否反對他進入成人產業，陳凡騏說：「不會反對，我不偷不搶不犯法，我在工作上面的態度，也不會讓人覺得噁心，他們也知道我為了家裡，現在家中狀況比較好了，所以我可以去追尋我的夢想。」他也不擔心上份職業會對將來的感情造成影響，「我的工作是一個態度，在感情上我不會對不起別人，如果對方在乎，我不會勉強，對於感情我不會這麼強求。」

陳凡騏也坦言前AV男優的身分確實對他的音樂有影響，讓他的點擊率暴增，「畢竟太少男生是這樣出來，現階段大家可能會想關注這件事情，不在乎我的努力，但對我來說這是人生的一個階段，不是我的全部。」這樣特別的經歷難免會遇上酸民攻擊，他坦蕩表示能接受所有聲音，若是批評對他有幫助，他也會記在心裡，並說自己是真的喜歡唱歌，不會因為負評而放棄。

▲目前陳凡騏已經離開成人產業，也不怕曾經的經歷對感情造成影響。（圖／侯世駿攝）



▲雖然難免遭到酸民批評，但陳凡騏接受所有不同的聲音。（圖／侯世駿攝）



問及對此張專輯的目標，陳凡騏表示：「這張專輯已經做完了，會記取好跟不好，未來希望繼續做專輯，畢竟我喜歡，那就繼續做吧！」並說自己除了唱歌，也會跳舞、演戲、剪輯，幕前幕後的事情都能一手包辦，認為多學一些技能對走這條路一定有幫助，並希望今年底能夠接到跨年演出。

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