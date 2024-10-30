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家寧走鐘獎當日真實狀態曝光！「被問感情狀況鬆口了」網驚：很正常

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近創立新頻道「秘月期POPOO」，首支影片曝光以後，被不少網友指出狀態有些異常，相當擔心她，還被挖出了過往上心靈課程一事，深怕她受到影響。由丹妮婊姐、小賴、紀斯豪組成的「綜口味娛樂」頻道30日上傳在走鐘獎訪問各大YouTuber的影片，家寧也包括在內，看完影片的網友紛紛表示她看起來狀態相當正常，並不如網路上討論的那般堪憂。

▲家寧與小賴對話相當正常。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

▲家寧走鐘獎當天受訪談話畫面曝光。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

綜口味頻道的新影片在稍早更新，訪問了許多大咖YouTuber，其中就包含了家寧，小賴一見到她馬上稱讚「妳今天很漂亮」，她開心表示「還可以吧！」接著馬上直奔主題，邀請家寧來上節目，家寧詢問「是講一些比較辛辣的嗎？我有很多辛辣的可以爆」，小賴進一步表示希望她可以聊一些情侶之間的事，最近才與愛情長跑多年的Andy分手的她，猶豫了一下後幽默回覆「本來是出自於保護…」大大方方提到感情事，語畢與小賴一起尖叫。

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▲家寧與小賴對話相當正常。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

▲家寧與小賴對話相當正常。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

▲家寧與小賴對話相當正常。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

▲家寧與小賴對話相當正常。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

家寧在影片中從頭到尾都掛著開朗的笑容，與小賴的對話也看不出有異常。影片底下網友紛紛留言「家寧在採訪很正常」、「我覺得她講話的調性一直都是這樣啊，只是她自己的影片裡講的內容，都超像思想洗腦」、「敲碗一集談最近家寧參加團體的話題」。

事實上，此前家寧除了在新影片中的狀態讓不少人擔憂以外，走鐘獎當天與她坐在一起的網紅孫生也公開發文，指出她在典禮期間的表情和行為詭異「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的。」讓孫生直呼害怕，還形容情景如同「恐怖片中被鬼附身的場景，後被質疑是在蹭熱度，火速發文反駁，表示是希望大家一起集氣關心家寧。

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