房時爀親指示「分享HYBE內部報告」！　Zico急澄清：根本沒開E-Mail

記者張筱涵／綜合報導

南韓經紀公司HYBE內部的「偶像報告書」近期引起軒然大波，因內容有大量對其他公司藝人的批評，隨著調查深入，房時爀2022年1月曾指示「將Zico先生加入文檔共享對象中」。對此，Zico親自發文做出回應。

▲房時爀遭爆要求將Zico加入每周的偶像報告書分享對象，Zico回應。（圖／翻攝自Instagram／hitmanb72、woozico0914）



綜合韓媒報導，房時爀2022年1月6日曾要姜明錫將每周呈上的「偶像報告書」，新增Zico為分享對象，可能是因為Zico鎖經營的KOZ娛樂是隸屬於HYBE的子公司。而據熟悉HYBE內部情況的音樂圈人士透露，KOZ娛樂2020年被收購，但卻在2022年才被要求分享報告應該是因為「Zico本身也是藝人，可能是為了避免他對此感到不適」。

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這件事情在南韓各大論壇和社群媒體引起討論，Zico於30日透過Instagram限時動態澄清：「我不只沒看過那些郵件，根本也沒打開過E-Mail信箱…我也是今天才知道自己被新增為收件者，原本擔心單是這樣回應會造成更大的誤會，在發文前我有親自請KOZ確認E-Mail，那些信件全都是未讀紀錄。」

另外，HYBE則未對房時爀的具體指示發表進一步說明，由於這份報告涉及敏感的偶像外貌評價內容且包含對未成年偶像的品評，已引起輿論的廣泛譴責。HYBE代表李宰尚先前已就報告的不當內容公開道歉，但隨著房時爀的指示曝光，HYBE內部管理層的責任問題引發更大爭議。