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橋本環奈遭爆職場霸凌！歇斯底里開罵「連換8經紀人」片場態度差

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈14歲時一次街頭公演被拍下「奇蹟美照」，從此有「千年一遇美少女」的封號，如今25歲的她工作滿檔，被敲定主持NHK跨年盛會《紅白歌唱大賽》。然而她被爆私下職場霸凌，已經有8個經紀人因此離職，令日網震驚喊「不敢相信！」

▲▼橋本環奈被爆職場霸凌。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈人氣旺被爆職場霸凌，已有8位經紀人離職。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，橋本環奈被爆態度差，工作現場如果經紀人遞出飲料的時間點有一丁點差錯，她便會歇斯底里暴怒，例如口氣粗魯地說「別鬧了欸」，甚至還有經紀人只工作一天辭職，至今已經有8位經紀人離職，其實還有人因此罹患適應障礙症，工作現場的狀態相當嚴重。

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▲▼橋本環奈被爆職場霸凌。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈被爆拍攝現場，經紀人遞飲料時間點稍有差錯，她便會暴怒，用粗魯口氣開罵。（圖／翻攝自X）

此外，橋本環奈不只接下NHK《紅白》主持棒，主演NHK晨間劇《OMUSUBI》現正播出中，但是收視不佳，比前一檔伊藤沙莉主演的《如虎添翼》還差。而她被《週刊文春》爆再片場態度，對大部分工作人員的問候都視若無睹，只對有頭銜或有地位的工作人員以及共演演員展現親切態度。

▲▼橋本環奈被爆職場霸凌。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈趕拍晨間劇，被傳片場對大部分工作人員視若無睹，指對有頭銜有地位的工作人員以及共演演員態度親切。（圖／翻攝自X）

橋本環奈5月隨舞台劇《神隱少女》到倫敦演出，公演第一天卻臨時取消登台。當時官方沒有做出解釋，外界擔憂她工作量太大，結果被爆原因是到了倫敦後跑去觀光，吃了生蠔結果食物中毒。

除了爆出工作態度不佳、疑似職場霸凌經紀人，橋本環奈與中川大志的戀情也再度被直擊。男方工作忙碌之餘，仍抽出時間到她正在拍戲的山口縣見面，先到居酒屋約會，接著到公園親吻，最後回到飯店，兩人從2022年爆出戀情，至今2年仍關係穩定，也是第一次被媒體拍到約會親吻照。當紅女星一口氣爆出霸凌與親吻照，日網震驚連連，有人喊「不敢相信橋本環奈職場霸凌」，也有人覺得橋本環奈與中川大志約會照超甜。

▲▼中川大志趕回東京陪橋本環奈過聖誕節。（圖／翻攝自IG／中川大志）

▲中川大志抽出時間去山口縣探班橋本環奈，兩人公園親吻被直擊。（圖／翻攝自X、IG）

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