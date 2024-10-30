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82歲石英過世「22年前罹猛爆性肝炎」！昏迷住院9天　靠兒子換肝續命

記者田暐瑋／綜合報導

資深演員石英驚傳於27日過世，家屬30日證實噩耗，享壽82歲。他是B型肝炎帶原者，但因為年輕不以為意，直到2001年發現長了肝腫瘤，之後又得了猛爆性肝炎，住院後一度陷入昏迷，幸虧兒子捐肝才順利康復。

石英27日過世，享壽82歲，2001年確診發現2公分的肝腫瘤，順利開刀切除，半年後，家人聽別人介紹某保健食品可以顧肝，就買給他吃，兩、三星期後，開始覺得疲倦、很累，抽血發現肝指數一路飆升，眼睛變黃了、皮膚也黃了，隔年因藥物引起猛爆性肝炎，住院三星期後開始昏迷，轉入ICU長達9天，所幸兒子緊急捐肝才救回一命。

▲石英、何豪傑《孟婆客棧》。（圖／記者林奕如攝）

▲石英。（圖／資料照）

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其實石英早在1982年檢查出是B型肝炎帶原者，當時正值40歲盛年，且對「帶原」與肝炎、肝癌關係很陌生，所以也就不放在心上，長期拍戲熬夜，在片場常哈菸提神，直到2000年一次例行體檢發現肝臟右下方出現陰影，醫師建議密切觀察，他才有了警覺。

石英表示，當時一對兒女都願意捐肝給他，只有兒子林義山的血型相符，他說：「很謝謝兒子願意捐肝，要等到合適的肝不知道要等多久，只有最後這個機會，我覺得我們今生註定做父子的，來幫我換肝，是我的福氣。」 手術長達16小時，也創下當時台灣最年長（60歲）病人換肝紀錄。

▲▼石英和家人逛燈會近照氣色絕佳。（圖／翻攝自臉書／林千鈺）

▲石英。（圖／翻攝自臉書／林千鈺）

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