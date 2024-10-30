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家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近捲入心靈課程風波，掀起外界關注及討論。持續關注此事的百萬YTR異色檔案DK發布新片，公布了家寧上的心靈課程品牌，部分學員也證實家寧是助教身分，但學員強調該品牌並未涉及不法，拉人進來也不會得到佣金，不是所謂的老鼠會。

▲家寧。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲家寧是課程助教。（圖／翻攝自異色檔案YouTube、家寧IG）

DK在影片中公開了家寧報名的心靈課程品牌名稱，所謂的IN205代號則是該期班別，另有同品牌的2位學員透露課程內容，其中一人洪先生具名表示，上課後的確對自我提升很有幫助，但是課程導師都會強調，這不能取代心理治療，如有身心狀況，還是要尋求專業的醫療求助，對於有關「老鼠會」的指控，洪男也否認，解釋說雖然有鼓勵學員推薦他人參加課程，但並沒有收取佣金。

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▲家寧。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

▲異色檔案分析家寧風波。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）

另一位學員則持負面觀點，批評課程過度強調「百分百」與「信念」兩個概念，在基礎課程最後會安排面談，實際上是為了促使學員報名進階課程，費用為2至4萬元不等，如果無力支付學費，還會被其他人情勒：「你為什麼不報名？你的信念呢？」逼迫借錢來報名，「整個課程最不舒服的，就是在第三個階段會要你收集海星，所謂的海星就是要你拉人來參加課程，雖然不是強制性的，但是他們就會用他們的課程話術。」

家寧不僅完成了該課程的3個階段，還曾擔任助教，學員洪男直言：「家寧在影片中表達東西很敏感，怪腔怪調的，當然會被當成怪人！」洪男強調家寧的影片和課程無關，反而在學員間已經被當成笑話在傳，「但我想對於工作人員來說應該很困擾吧，品牌賣的就是自己的課程與講師，講師也會有自己的線上講座，品牌不可能替學員背書也不可能要求學員在頻道發言。」

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

DK最後則表示，「目前我得到訊息就是家寧沒有受到任何人的支持去拍攝那部詭異的影片，純粹就是她看起來很怪，再加上她有上心理課程，就引發了邪教聯想，心靈團體與邪教之間有時候界線是很模糊的，希望整起事件就這樣告一個段落，真的沒事，大家不要再揣測了。」

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