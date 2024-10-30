歐陽妮妮懷孕7月「氣到PO文」！凌晨洩心聲：真難 身體變化現形

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪6月宣布結婚，3個月後證實懷孕的好消息，喜獲大批粉絲的祝福。然而，目前懷孕7個多月的她30日凌晨難得吐露煩惱，想求助網友們的意見，「有沒有過來人可以幫幫忙…。」

▲歐陽妮妮PO生氣文。（圖／翻攝自Threads／niniouyang）



歐陽妮妮在Threads發文，開頭就坦承「好氣喔」並附上火大的表情符號，而之所以會有這樣的心情，是因為她感慨懷孕後真的很難控制體重，「我都覺得自己已經每一餐吃少少的了。」

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▲▼歐陽妮妮已經懷孕7個多月。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



沒想到，懷孕24週至29週的這一個月以來，歐陽妮妮一口氣增加了2到3公斤，「我到底吃了什麼」，加上聽聞一邁入懷孕後期就會胖更多、更難控制體重，讓她不禁擔憂地問：「怎麼辦…？」

▲歐陽妮妮的預產期大約在1月初。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



事實上，歐陽妮妮的預產期大約在1月初，寶寶的本名和小名尚未定案，但確定的是，老公張書豪屆時會進產房見證生產過程、並親手剪掉寶寶的臍帶。

歐陽妮妮Threads全文：

好氣喔

懷孕真的好難控制體重⋯

我都覺得自己已經每一餐吃少少的了(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

24w~29w 一個月可以胖2～3公斤？？

我到底吃了什麼？？

有沒有過來人可以幫幫忙⋯

現在開始邁入孕晚期

大家都說會開始胖更多更難控制

怎麼辦⋯？