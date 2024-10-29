張艾嘉被林柏宏搞慘　直接放棄開店　到海邊玩沙

記者葉文正／台北報導

到蘇梅島開餐廳的實境節目《艾嘉食堂》，團隊依然展現了強大的向心力與合作精神，第三集有了實習生林柏宏加入後，過於積極的表現頻頻讓節目充滿意外和笑料，同時也多了溫馨的顧客互動和美食佳話。

▲王大陸(左起)林柏宏雙門面獲隔壁餐廳職員青睞。（圖／泰坦星娛樂）

開店的上半天，艾嘉食堂的生意異常冷清，讓團隊成員們感到疑惑不解，「明明昨天生意還蠻好的啊？」就在大家開始懷疑是哪邊出了問題時，隔壁餐廳老闆的兒子前來探店，成了意外的「客人」，為冷清的食堂注入了一絲活力，這位鄰居不僅品嘗了艾嘉食堂的冬瓜系列飲品，還對特製的春捲讚不絕口，稱其為菜單上的「No.1」。

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▲所有人去海邊玩水加玩沙。（圖／泰坦星娛樂）

隔壁餐廳的少老闆不僅沒有競爭者的防備對手心態，還在現場客人沒辦法付現金，特別出借餐廳的QRCODE來「支援收銀」，讓艾嘉食堂的團隊們都感嘆：「真的是遇到好鄰居。」這位年輕的老闆也透露，自家餐廳的員工都非常喜歡王大陸，甚至稱他為「Super Idol」，王大陸也努力攬客，頻頻為客人獻上「Super Idol的笑容」親切與大家合影，成為食堂裡的看板人物。

▲趁楊祐寧(右)在廚房忙碌，林柏宏趁機在牆上簽名。（圖／泰坦星娛樂）

林柏宏無疑成為全場的「問題擔當」，甚至被團隊戲稱為餐廳營業問題的「主事者」。不僅在烤雞蛋糕時忘記開火，還給出爆量的鮮奶油，讓王大陸和楊祐寧忍俊不禁。柯佳嬿也在料理時故意開玩笑道：「今天的春捲怎麼這麼容易碎，是不是因為林柏宏做的？」這些對小幫手產生的疑問，讓林柏宏更加積極想證明自己。

在接待客人時，他信心滿滿地介紹菜單，卻沒想到客人最後選擇去了隔壁餐廳，讓他困惑不已：「剛剛是哪裡出了問題？」楊祐寧則打趣道：「你太帥了，讓他們有距離感！」讓他哭笑不得，無奈接受了這個「美麗的錯誤」。

而林柏宏也表示，本以為餐廳生意會忙得不可開交，沒想到卻清閒得出奇，他意外的有了很多時間跟客人聊天，甚至去盪鞦韆，全體成員還一起去海邊踏浪玩沙，這也讓楊祐寧不禁向他開玩笑說：「今天這樣的生意，你明天還好意思走嗎？」

為了挽救當天的營業額，老闆張艾嘉決定延長營業時間，試圖靠晚間客流扳回一城。隨著傍晚來臨，餐廳終於迎來了大批追逐夕陽的客人。這也讓新的挑戰接踵而至，除了人氣飲品冬瓜茶迅速售罄，刈包也因為酸菜供應不足而一度無法順利出餐，讓廚房陷入了一陣手忙腳亂，幸好團隊已經慢慢培養出默契，忙中有序地解決問題。食堂的顧客們也對餐點讚不絕口，所有菜品幾乎清盤而去，主廚張艾嘉也得到了客人豎起大拇指的肯定回饋。

這讓店經理雄心勃勃地立下新目標：「希望我們能在兩週內登上必比登榜單，獲得米其林推薦！」這些充滿轉折又有趣的時刻，展現了團隊與顧客之間溫暖的互動，第四集將於本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出！