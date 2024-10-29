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崔敏煥「襯衫房極樂內幕」曝：小姐坐腿上脫衣！　買春術語全解密

記者田暐瑋／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥扯入性交易疑雲，遭前妻爆料與疑似酒店業者通話的錄音，內容提及「有小姐嗎」、「準備2個牙刷和2個解酒液」等，但韓媒解讀錄音檔中其實有多個「暗黑術語」，像是「解酒液」其實意指「保險套」，且他提到「襯衫房（Shirts Room）」，即為一種近來盛行的風俗店，小姐會穿著裸露，坐在客人身上服務。

▲崔敏煥提到的襯衫房服務內容曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲崔敏煥提到的襯衫房服務內容曝光。（圖／翻攝自臉書）

在公開的錄音檔中，崔敏煥在首爾淹水當天想出門尋歡作樂，打電話問情色仲介：「去襯衫（襯衫房）那樣的地方，也自然沒有（小姐）吧？」仲介說出一個地點後，他又問：「那裏不是轉檯制，而是卡拉OK（夜總會）嗎？現在的高級夜總會都是轉檯制的。」又提到：「那裡的最低消費是多少？TC（桌費）是多少？問一下能不能選女孩。」

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▲▼律喜　崔敏煥。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

▲律喜毀滅爆料崔敏煥。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

綜合韓媒報導，崔敏煥提到的「襯衫房」在韓國當地相當盛行，主要服務是小姐會穿著制服進入包廂，開始播放特定歌曲時，就會坐到客人身上，在客人面前脫掉制服及內衣，接著再換上白襯衫，且襯衫房開放客人可以「觸碰」小姐，2023年江南區就出現有店家打著「脫衣跳舞的襯衫房」、「無限選擇無限觸摸」的噱頭，在路上廣發傳單被捕，違反當地的風俗業管理法。

此外，崔敏煥在錄音中還要求仲介「準備2個牙刷和2個解酒液（컨디션condition）」，但據韓媒報導，condition其實是「保險套」的通俗用語，首爾江南警察局已經以違反性交易特別法的嫌疑，對崔敏煥進行調查，目前他也中斷所有演藝活動。

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