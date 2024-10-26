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FTISLAND高雄開唱⋯李洪基唱到一半哭了！　催淚承諾：會守護團體

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團FTISLAND成軍17年，歷經多位成員汰換，現則是以李洪基、李在真、崔敏煥3人繼續活動，怎料，近來崔敏煥遭前妻爆料上酒店叫小姐，團體26日在高雄開唱，但他後來改成「幕後演出」，令歌迷不捨。稍早，根據粉絲向《ETtoday》透露，現場氣氛頗為催淚，李洪基才剛開口，台下就哭成一片了。

▲▼FTISLAND高雄開唱⋯李洪基見台下反應哭了！　催淚承諾：會守護團體。（圖／翻攝自FTISLAND官方IG）

▲FTISLAND高雄開唱，李洪基罕見哭了。（圖／翻攝自FTISLAND官方IG）

FTISLAND巡演PULSE於26日在高雄登場，李洪基在彩排時明顯感受到氣氛不同，他主動開口緩解「大家吃飯了嗎」，台下觀眾開玩笑表示「你買給我們吃」，他還笑虧「這裡有韓國人嗎」，深知歌迷心情受到影響，他安慰說：「不要擔心！」並承諾今日的演出會與平常一樣，與歌迷共度美好的時間，試圖炒熱氣氛，此話一出，台下又是一陣難過的聲音回應。

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李洪基向來很少把情緒在歌迷面前展現，他場上也坦言「沒有人在後面很不習慣」，而接著看到台下歌迷準備的手幅應援，他最終沒忍住情緒、唱到一半哭了，看到他掉下眼淚，歌迷也跟著淚崩。

▲▼FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　FNC出面：電視圈活動中斷！。（圖／翻攝自FTISLAND IG）

▲FTISLAND於26日在高雄開唱。（圖／翻攝自FTISLAND IG）

事實上，李洪基在開唱時，也向歌迷承諾「我們會守護著FTISLAND」，他強調不管結局如何，都會和在真一起守護團體，雖然有點難度，但盼望歌迷心平氣和地等待結果。

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